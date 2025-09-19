Por qué Sinner y Djokovic no juegan la Laver Cup 2025 Hay grandes ausencias en el torneo que se celebra en San Francisco

La Laver Cup trata de imitar a la Ryder Cup en cuanto a la rivalidad entre los dos combinados (en este caso, Europa y resto del mundo), sin embargo, no tiene ni la grandeza ni el prestigio de la competición de golf y tampoco parece generar una atracción suficiente entre los propios tenistas.

El calendario tenístico, sobrecargado y con los Masters 1000, incluso, emulando a los Grand Slams en cuanto a su duración, no da mucha tregua, por lo que los tenistas aprovechan alguna oportunidad que tienen para tomarse unos días de resuello.

Por qué no juega Jannik Sinner la Laver Cup 2025

Es el caso de Jannik Sinner. El italiano, que ha perdido el número uno del ranking ATP en favor de Carlos Alcaraz tras la victoria del murciano en el US Open, no va a jugar la Laver Cup 2025. De hecho, no ha participado nunca en la Laver Cup atendiendo, siempre, a razones de calendario y de descanso.

En este caso, además, hay que tener en cuenta que Sinner cayó enfermo durante su gira norteamericana. Se retiró de la final del Masters 1000 de Cincinnati por fiebre y eso condicionó su preparación para el US Open, donde fue arrasado por Alcaraz en la final.

En los planes del italiano ya está China. Primero, Pekín, el China Open, entre el 25 de septiembre y el 1 de octubre. A continuación, el Masters 1000 de Shánghai, donde defiende todos los puntos por su victoria del año pasado.

El motivo de la ausencia de Novak Djokovic de la Laver Cup 2025

La ausencia de Nole, al contrario que la de Sinner, está más relacionada con la fase de la carrera en la que se encuentra. Con 38 años cumplidos en mayo, el serbio ya ha dicho en alguna ocasión que se ha ganado elegir dónde quiere jugar. También, que su foco está en los Grand Slams, por si Alcaraz y/o Sinner flojeasen y se le presentara la oportunidad de agrandar aún más su leyenda con un 25º grande.

Con la negativa de Sinner a participar, Djokovic, por ranking ATP, recibió la invitación para la Laver Cup, si bien el serbio también la declinó, como ocurrió en los años anteriores. De hecho, Nole no juega el torneo desde la icónica y memorable edición de 2022, cuando Roger Federer jugó su último partido al lado de Nadal.