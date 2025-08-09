Suscribete a
Alcaraz, en Cincinati: «Llego más fuerte»

Descansado y feliz, con ganas de alcanzar el número 1, el español debuta el domingo

Alcaraz regresa al trabajo en Cincinnati con un cuadro duro, deberes y optimismo

Alcaraz, con su equipo, hacia una pista de entrenamiento en Cincinnati Jared Wickerham/Wick Photography para Cincinnati open
Laura Marta

Hacía tiempo que Carlos Alcaraz no pasaba tres semanas de descanso de verano. Lo ha pasado bien, con los suyos, tranquilo, sin tocar una raqueta en los primeros días después de Wimbledon, y sin pisar un gimnasio ni salir a correr con sus amigos. « ... Cuando estoy de descanso, estoy de descanso. Ellos salían a correr por las mañanas y a veces pensaba en ir, pero luego me quedaba y los esperaba ya desayunando. Intenté aprovechar al máximo el tiempo con todos, con mi gente cercana, para refrescar la mente», admite el murciano, descansado de la primavera, 33 victorias en 35 partidos, olvidada la derrota en la Catedral. «Obviamente, no quería perder. Es una final de Wimbledon. Pero salí de la pista feliz, orgulloso, sonriendo. Tenía que perder una final de Grand Slam en algún momento. Hay muchas cosas que tengo que mejorar de ese partido, pero me llevó horas superarlo, no días. Tengo que estar agradecido por todo lo que he logrado, por todo lo que estoy viviendo», acepta. Con cuaderno nuevo y camisa remangada, está listo para empezar este Masters 1.000 de Cincinnati en el que debuta este domingo, en horario todavía por confirmar.

