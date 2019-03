Kyrgios insulta a un árbitro y ataca a Rafa Nadal

La actitud de Nik Kyrgios sigue ocultando la calidad que atesora como tenista. En el Miami Open volvió a sumar a su largo de historial de polémicas un comportamiento impropio de los grandes jugadores.

El australiano cayó en la primera ronda del cuadro de dobles junto a Taylor Fritz (7-6, 6-7, 10-8). Una derrota que no encajó nada bien Kyrgios, quien volcó toda su ira contra el árbitro.

The adults win. The kids lose. Great match. NK gives a proper breakdown to keep his reputation intact. #MiamiOpen#Kyriospic.twitter.com/tM1sNZibfw