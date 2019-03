El veterano tenista español David Ferrer, que llegó al torneo del Abierto de Miami con una invitación especial, surgió como el gran héroe en la sesión nocturna de la jornada sabatina al vencer por 2-6, 7-5 y 6-3 al alemán Alexander Zverev, segundo cabeza de serie, y uno de los favoritos al título.

Ferrer, de 36 años, número 155 del mundo, hizo recordar sus mejores momentos de tenista de élite y después de haber perdido con facilidad la primera manga, recuperó su espíritu luchador, incansable en no dar por perdida ninguna pelota y al final los aficionados que llenaron por completo la pista central Stadium del Hard Rock se pusieron de pie para darle una gran ovación.

Ferrer, que dejó su marca en 3-4 en los duelos contra Zverev, no sólo ganó con confianza sino que demostró que puede reconsiderar seriamente si de verdad desea retirarse de la competición.

El tenista de Jávea presentó una exhibición de su mejor tenis bajo las luces en el Miami Open y se negó a no darle la batalla a Zverev, a quien al final ganó después de horas y 23 minutos de lucha. El español consiguió su primera victoria sobre un oponente Top 5 desde 2015, cuando derrotó al japonés Kei Nishikori en la final de Acapulco.

El exnúmero 3 del mundo, se encuentra en medio de una gira de despedida después de anunciar recientemente que el Mutua Madrid Open será su último torneo profesional.

Ferrer no podía comenzar mejor esa gira luchando por cada pelota y negándose a ceder una pulgada desde el fondo de la pista, donde devolvió todo lo que le mandó Zverev en cuento entró en ritmo ante la desesperación del joven tenista alemán de 21 años.

Un luchador implacable, fue un tributo adecuado a toda su carrera. Subcampeón en 2013, Ferrer, tuvo a la afición miamense de su lado durante todo el encuentro. Sus aclamaciones alcanzaron un rugido ensordecedor cuando se defendió en el segundo set y reclamó la ruptura decisiva para 3-2 en el tercero.

Miami ha sido el evento ATP Masters 1000 más exitoso en la carrera de Ferrer, con un impresionante récord de 33-16. Ahora se enfrentará, el lunes, por un puesto en los octavos de final, al joven estadounidense Frances Tiafoe, de 21 años, número 34 del mundo.

Tiafoe, vigésimo octavo cabeza de serie, ganó el duelo de nuevas promesas al imponerse por 7-6 (6) y 7-6 (5) al serbio Miomir Kecmanovic, de 19 años, número 95 del mundo, que llegó al cuatro principal a través de la fase de clasificación, y buscará alcanzar de nuevo la Ronda de 16 en el torneo.

El duelo entre Ferrer y Tiafoe será su primer encuentro dentro del circuito profesional FedEx ATP y los aficionados de Miami ya lo tienen señalado con rojo como el partido a seguir en lo que se espera será un duelo generacional apasionado y imperdible.

Tiafoe sobrevivió a un duelo de # NextGenATP con Kecmanovic en dos horas y cuatro minutos de acción. Con un tenis consistente ambos lados de la pista, el estadounidense superó un déficit de ruptura en el primer set para unirse a la victoria. Tiafoe acabó el partido con 45 golpes ganadores que le ayudaron a llevarse la victoria.

Hace un año, Tiafoe disfrutó de su mejor resultado en un torneo ATP Masters 1000, llegando a la Ronda de los 16 en Miami al superar al inglés Kyle Edmund y al checo Tomas Berdych, marca que buscará repetir ante el renacido Ferrer.

El triunfo del jugador alicantino fue la única alegría del tenis español dentro de la competición masculina después que Feliciano López, Pablo Andújar y Jaume Munar quedaron eliminados.

López no pudo superar el duelo contra el búlgaro Grigor Dimitrov, vigésimo cuarto cabeza de serie, que se impuso con facilidad por 6-1 y 6-3.

Andújar tampoco pudo hacer nada ante la superioridad del belga David Goffin, decimoctavo favorito, que ganó el partido por 6-4 y 6-1.

Mientras que Munar fue el que más luchó y forzó tres sets antes que el surafricano Kevin Anderson, sexto cabeza de serie, le venciese por 6-4, 3-6 y 6-3.

Dentro de la competición femenina también se dio la gran sorpresa al quedar eliminada la número uno del mundo, la japonesa Naomi Osaka, que perdió por 4-6, 7-6 (4) y 6-3 ante la taiwanesa Su-Wei Hsieh.

«El triunfo significa mucho para mi»

Ferrer, convertido en el gran héroe de la jornada reconoció al concluir el partido que el triunfo tenía un «valor especial». El español, de 36 años, que llegó al torneo con una invitación especial, reconoció que sólo se sentía satisfecho por el triunfo sino por la manera como lo consiguió y la reacción que tuvieron los aficionados al darle el apoyo permanente.

«Significa mucho», destacó Ferrer. «Es un día especial porque es el último año de tenis profesional para mí. Ganar este tipo de partidos contra un jugador del Top 10 como Sascha es un regalo».

Ferrer, que superó la perdida del primer set, explicó que la clave del triunfo estuvo en la manera como planteó el partido, y que no fue otra que darlo todo en el campo y disfrutarlo al máximo.

«Estoy muy contento y tratando de disfrutar cada punto y cada momento», explicó Ferrer, que acabó el partido con 93 puntos ganados por 91 de su rival. «Nunca sentí la presión del marcador y si me centré en el juego, especialmente en los tantos decisivos, que hicieron la diferencia».

Ferrer, que en tercera ronda tendrá a la joven promesa del tenis estadounidense Frances Tiafoe, de 21 años, y 34 del mundo, admitió que será un duelo interesante, en el primero que van a protagonizar como profesional. «No quiero pensar en lo que pueda suceder el lunes, lo que si quiero es disfrutar del momento, y estar listo para salir de nuevo a la pista e intentar dar lo mejor de mi», destacó Ferrer, quien reiteró que se encontraba en su último año como profesional.

De ahí que cada partido tendrá un significado, que en el caso del duelo ante Zverev, el séptimo como profesional (3-4), le dio una proyección «diferente».

Ferrer, exnúmero 3 del mundo, admitió que el tener ya asimilado que éste será su último año como profesional no significa que no salga a la pista a competir al máximo. «Mi motivación es jugar a un alto nivel y ser competitivo. Es mi objetivo», subrayó Ferrer, que fue finalista del torneo en la edición del 2013. «Ya no puedo jugar a mi mejor nivel, pero quiero tener buena energía y jugar lo mejor en cada partido y eso fue lo que sucedió aquí, esta noche, algo que me hace inmensamente feliz».