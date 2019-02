El «show» de Kyrgios que ha desquiciado a Nadal

S. D. / EFE Actualizado: 28/02/2019 10:51h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Rafa Nadal se despidió del Torneo de Acapulco tras caer en 3 horas y 3 minutos por 3-6, 7-6 (2) y 7-6 (6) ante Nick Kyrgios. El tenista español desperdició tres bolas de partido en un encuentro en el que el australiano, capaz de lo mejor y lo peor en todos los aspectos, volvió a mostrar su carácter de «showman» en muchos momentos.

Tanto fue así que, ante lo ocurrido durante el partido, Nadal no dudó en arremeter contra su verdugo en la rueda de prensa posterior: «No es mal chico, pero le falta el respeto al público, al rival y a sí mismo también».

Una de las cosas que no gustó al tenista español fueron las distintas «molestias» que Kyrgios aseguró padecer: primero empezó diciendo que se sentía mal del estómago, lo que le llevó al vestuario; más tarde de las rodillas; y, por último, de la espalda, para lo que requirió un masaje.

«Tengo muchos años en el circuito y no porque un chico se dedique a hacer cosas extrañas dentro de la pista me va a despistar. Otra cosa es que creo que tiene que mejorar en ese sentido, no creo que sea un mal chico, pero le falta respeto al público, al rival y a él mismo también, eso es lo que creo que debe mejorar, pero ahora que ha ganado hay que felicitarlo», dijo Nadal. «Tiene talento para ganar un Grand Slam, pero por algo está donde está», añadió.

Las quejas sobre la salud de Kyrgios no fueron lo único que molestó al tenista español, ya que entre otras cosas, el australiano recibió un «warning» por mandar callar al público, en lo que fue una muestra de todo el repertorio de este peculiar jugador. Pese a todo ello, Nadal también quiso mostrarse crítico consigo mismo: «Soy una persona crítica conmigo mismo, no he jugado un poquito mejor; en 10 partidos como éste con situaciones que se dieron, debía ganar al menos ocho, por probabilidad, pero así me tocó».

A todo este «show» ajeno al tenis, Kyrgios sumó un intento de «ace» o saque directo que ha sido muy criticado por algunos aficionados al tenis. El australiano trató de sorprender sin éxito a Nadal con un saque «cuchara», estando este permitido pero considerándose una falta de respeto al rival. La pelota no fue buena.

Finalmente, la celebración de su victoria tampoco ha estado exenta de polémica, toda vez que se dirigió al público en actitud desafiante. Kyrgios había recibido los abucheos de los asistentes por su actitud durante el partido, algo de lo que se vengó con la confirmación de su pase de ronda. Nadal, por su parte, aseguró sentirse «muy molesto» por lo ocurrido, aunque ya piensa en el siguiente torneo: «Estoy con una sonrisa en la boca y acabo de perder hace cinco minutos», terminó diciendo.