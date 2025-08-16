Suscribete a
atletismo - diamond league

Una tarde sin récord para el genio Duplantis

El prodigio sueco no puede superar su tope mundial de pértiga en una sesión sin brillo

Duplantis, en acción en Polonia
José Carlos Carabias

Acostumbrado Armand Duplantis a la purpurina en su vida, al agasajo constante en atención a su talento, a sus hazañas convertidas cada poco tiempo en récords del mundo, la tarde en Chorzow (Polonia) fue una cura de humildad durante el transcurso de la prueba ... de la Diamond League de Silesia. Nada está escrito en el deporte, nada se puede firmar de antemano, ahí está la grandeza de la incertidumbre. Duplantis se quedó en un salto de 6,10 metros con su pértiga voladora, tan lejos (20 centímetros) de la cifra mágica que le reclamaba el público desde el grada y el mundo desde el otro lado del televisor (6,30).

