Una tarde sin récord para el genio Duplantis

Acostumbrado Armand Duplantis a la purpurina en su vida, al agasajo constante en atención a su talento, a sus hazañas convertidas cada poco tiempo en récords del mundo, la tarde en Chorzow (Polonia) fue una cura de humildad durante el transcurso de la prueba ... de la Diamond League de Silesia. Nada está escrito en el deporte, nada se puede firmar de antemano, ahí está la grandeza de la incertidumbre. Duplantis se quedó en un salto de 6,10 metros con su pértiga voladora, tan lejos (20 centímetros) de la cifra mágica que le reclamaba el público desde el grada y el mundo desde el otro lado del televisor (6,30).

El concurso de la pértiga en Polonia no solo encuentra el aliciente del decimocuarto récord de Duplantis, sino el inesperado duelo que mantiene, con las debidas reservas, frente al número dos mundial, el griego Emmanouil Karalis, popularmente conocido en su país como 'Manolo'.

El heleno, una bola de músculos con la velocidad requerida para lanzarse a la carrera e impulsar la flexión de la pértiga, animó la sesión mientras Duplantis bostezaba preparado para empezar a saltar a partir de seis metros. Karalis lo hizo de cine y afrontó una altura que hubiera sido marca personal, 6,10.

Duplantis superó sin despeinarse los 6,00, pero empezó a atascarse con 10 centímetros más. Nulo en la primera, válido a la segunda, pero cara de circunstancias. Como si no hubieran confluido todos los astros para llegar a su propósito. Mientras los aficionados exhibían pancartas con los 6,30 soñados, el sueco no pidió esa altura, ya en solitario. Se enfrentó a los 6,20 sin éxito. Tres nulos derribando el listón por mucho.

Esta vez no hubo récord, casi una anormalidad en la vida del genio sueco, que es casi intocable desde febrero de 2020 cuando asaltó por primera vez el tope mundial, 6,17 metros en Polonia. Iniciaba así su trayectoria ascendente en este deporte. En las últimas seis temporadas, el atleta ha establecido la mejor marca de la historia en 13 ocasiones (la última, el pasado martes) y la ha incrementado siempre centímetro a centímetro.

La otra prueba estelar de la tarde fue la velocidad masculina. El subcampeón olímpico de 100 metros, el jamaicano Kishane Thompson, derrotó al campeón en París 2024 y mundial, el estadounidense Noah Lyles. Era la primera vez que ambos se veían las caras desde los Juegos Olímpicos, donde Lyles se impuso por cinco milésimas de segundo. Thompson hizo ayer un crono de 9.87, tres centésimas por delante de Lyles (9.90). «Todo bien. Yo compito contra mí mismo», apuntó el jamaicano.

La estrella holandesa Femke Bol prolongó cómodamente su racha de seis victorias consecutivas en los 400 vallas femeninos de este año con una victoria en 51,91 segundos. Invicta en 2025, fue nominada como la atleta del día.

Karlsten Warholm se mostró en una forma asombrosa en los 400 m. vallas tras un bloque de entrenamiento de dos meses en su casa, Noruega, marcando un tiempo escandaloso de 46,28 segundos. Es la tercera marca más rápida jamás alcanzada en esta distancia.