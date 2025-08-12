Duplantis, estratosférico, pulveriza de nuevo el récord el mundo: 6,29 metros

No han pasado ni dos meses desde que batió su marca universal, y Armand 'Mondo' Duplantis (25 años) lo ha vuelto a hacer. El atleta sueco mejoró su récord mundial de salto con pértiga en un centímetro este martes, al saltar 6,29 metros en la competición de atletismo de Budapest.

🇸🇪Mondo Duplantis clearing 6.29m for the 13th pole vault world record of his career! 🐐pic.twitter.com/aFteNtA503 — Travis Miller (@travismillerx13) August 12, 2025

Duplantis rompió el récord mundial por decimotercera vez al saltar por encima del listón en su segundo intento, mejorando así su marca de 6,28 m obtenida en Estocolmo el 16 de junio. Fue el tercer récord del atleta de 2025, tras haber superado también los 6,27 m en Clermont-Ferrand en febrero.

Desde el citado récord de junio, Duplantis había encadenado tres victorias por encima de los 6 metros (6,13 m en Ostrava, República Checa, 6,00 m en Eugene, Estados Unidos, y 6,05 m en Mónaco).

El martes, durante el Memorial Istvan-Gyulai, el sueco se aseguró la victoria al superar la barra de 6,11 m en su primer intento, batiendo al griego Emmanouil Karalis (6,02) y al australiano Kurtis Marschall (5,83 m).

En su segundo intento a 6,29 m, Duplantis tocó la barra con una pierna y el vientre, pero ésta se mantuvo sobre los soportes y el salto fue validado.

Duplantis es el gran favorito para un tercer título mundial consecutivo al aire libre dentro de un mes en Tokio (13-21 de septiembre).

