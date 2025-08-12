Suscribete a
atletismo

Duplantis, estratosférico, pulveriza de nuevo el récord el mundo: 6,29 metros

El pertiguista sueco bate por 13ª vez la mejor marca de la especialidad

De Tarzán a Duplantis: los cazadores de récords

Armand Duplantis
Armand Duplantis AFP

A. L. M.

No han pasado ni dos meses desde que batió su marca universal, y Armand 'Mondo' Duplantis (25 años) lo ha vuelto a hacer. El atleta sueco mejoró su récord mundial de salto con pértiga en un centímetro este martes, al saltar 6,29 metros en la competición de atletismo de Budapest.

Duplantis rompió el récord mundial por decimotercera vez al saltar por encima del listón en su segundo intento, mejorando así su marca de 6,28 m obtenida en Estocolmo el 16 de junio. Fue el tercer récord del atleta de 2025, tras haber superado también los 6,27 m en Clermont-Ferrand en febrero.

Desde el citado récord de junio, Duplantis había encadenado tres victorias por encima de los 6 metros (6,13 m en Ostrava, República Checa, 6,00 m en Eugene, Estados Unidos, y 6,05 m en Mónaco).

El martes, durante el Memorial Istvan-Gyulai, el sueco se aseguró la victoria al superar la barra de 6,11 m en su primer intento, batiendo al griego Emmanouil Karalis (6,02) y al australiano Kurtis Marschall (5,83 m).

En su segundo intento a 6,29 m, Duplantis tocó la barra con una pierna y el vientre, pero ésta se mantuvo sobre los soportes y el salto fue validado.

Duplantis es el gran favorito para un tercer título mundial consecutivo al aire libre dentro de un mes en Tokio (13-21 de septiembre).

