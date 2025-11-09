Suscribete a
El salto de oro de Melania Rodríguez en el Mundial de trampolín

La gimnasta se proclama campeona del mundo por segundo año consecutivo con un ejercicio perfecto de 26.700 puntos, con el que superó a Begim y Way

Laura Marta

Con un excelente ejercicio de concentración y control, Melania Rodríguez realizó un salto para la historia: su segundo oro mundial, y consecutivo, en la modalidad de 'doble minitrampolín'. Superó en nota (26.700 puntos) a la rusa Galina Begin (26.400) y la británica ... Kirsty Way (26.100).

