Suscribete a
ABC Premium
BOLETÍN DEL DÍA
Escucha las noticias de este lunes 3 de noviembre

Tenis

Sara Sorribes vuelve al tenis: «Estoy mejor y con ganas de intentarlo. Cuando paré no veía ninguna opción de volver. No daba para más»

La castellonense anuncia en ABC su regreso a la competición tras seis meses de un necesario y constructivo parón por salud mental para resetear y redescubrirse

Suscríbete
Si ya estás suscrito,
Para más información
Sara Sorribes, durante la entrevista con ABC
Sara Sorribes, durante la entrevista con ABC Lucía Ramírez
Laura Marta

Laura Marta

La Vall D'Uxó (Castellón)

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Sara Sorribes juega con su madre, Manoli, en una pista ambientada con murales de la tenista. Hay un intercambio potente y firme en la mano, y en su rostro, relajación, ilusión y risas. Hace apenas unas semanas, en un peloteo parecido, Sorribes (Castellón, 1996) ... no aguantó ni tres minutos. No podía. No podía. Ese no poder lo volcó en abril en un impecable texto manuscrito que le salió sin pensar: «Sufro desde hace meses dentro de una pista de tenis». Seis meses después, la castellonense se sienta con ABC y se abre sobre este proceso de pausa y vuelta al tenis (en Chile, 17-23 de noviembre) en una conversación íntima y emocional en la que se cuelan a ratos el viento, el frío, el calor y finaliza con sol, un reflejo de cómo ha sido este transitar interior de reconocimiento, meditaciones y cuidado. Y anuncia que vuelve a las pistas.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app