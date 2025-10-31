Suscribete a
Ander Martín: «Soy ambicioso, voy a pico y pala a por el oro olímpico»

El remero alicantino es la gran esperanza española de una modalidad que aspira a irrumpir con fuerza en los Juegos de Los Ángeles 2028

Ander Martín, durante una competición de remo de mar
Ander Martín, durante una competición de remo de mar A. M.
Javier Asprón

Ander Martín (Torrevieja, 2000) pertenece a una nueva generación de remeros que han encontrado en el mar su verdadero hogar. Hijo y nieto de pescadores, creció en La Mata, una pedanía marinera donde la vida gira en torno a las olas y al viento. Desde ... niño buscó su sitio en el deporte hasta que un día se subió por primera vez a un bote. Aquel instante marcó el rumbo de su vida. Durante años combinó su pasión costera con el remo olímpico tradicional, pero cuando se confirmó que el remo de mar formaría parte del programa de Los Ángeles 2028 supo que estaba ante su gran momento. Acaba de proclamarse subcampeón de Europa y la semana que viene vuelve a Turquía para competir en el Mundial (6 a 9 de noviembre). Es la gran esperanza española de una modalidad que aspira a sonar con fuerza en los próximos años.

