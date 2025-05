Real Madrid - Celta, en directo: resultado y goles del partido de LaLiga hoy

El equipo de Carlo Ancelotti sigue sin poder fallar, debido a la victoria del Barça de ayer ante el Valladolid. Aun así, no lo tendrá fácil, ya que Claudio Giráldez ha dejado claro que el Celta irá a por los tres puntos.

Tchouaméni y Asencio en el centro de la defensa. Rotaciones pensando en El Clásico. Aunque se ejercitó al margen en el último entrenamiento, Bellingham ha entrado en el once inicial.

El conjunto gallego solo ha arrancado un punto en sus últimos 12 partidos como visitante ante el Real Madrid en LaLiga, 2-2 en febrero de 2020, y no gana en territorio blanco en la competición desde noviembre de 2006 con Fernando Vázquez (1-2).

El Real Madrid sufre una pérdida constante de producción goleadora en los últimos tres meses. En abril el equipo de Ancelotti solo marcó ocho goles en once partidos.

Gil Manzano no es bienvenido en el Bernabéu.

Las cuentas son claras. Si el Madrid no gana, el Barça puede ser campeón ganando el Clásico.

Mbappé no evitó que recuperase el equipo celeste el balón. No está fino el francés.

La defensa del Celta está muy bien armada y el equipo blanco no consigue romper líneas. Están muy estáticos los jugadores de Ancelotti. El italiano se muestra pensativo en el banquillo.

Aplaude el Bernabéu. No para de intentarlo el equipo de Carlo Ancelotti.

Cómo la pone en los saques de esquina Arda Güler. Es una cosa impresionante. Se le quedó muerta a Asencio que no pudo chutar.

Centro de Vinícius desde la derecha al segundo palo al que no llegó nadie. Recuperó el Celta.

El lateral gallego evitó que el centro de Alfon llegase al área. Buena acción ofensiva del Celta que no se ha venido abajo a pesar del gol.

El ex del FC Barcelona no puso en problemas a Courtois con un disparo que no cogió potencia y que atajó el belga sin problemas.

Arda Güler y Kylian Mbappé pusieron los dos primeros para un Real Madrid que ha ido de menos a más en la primera mitad. El Celta no se arrugó y empezó amenazando el área con un gran Marcos Alonso y un Borja Iglesias muy atento a cada balón. Sin embargo, respondió el Real Madrid por medio de un Arda Güler muy fino en los golpeos, un Mbappé que, junto a Vinícius, no para de intentarlo por la banda y un Ceballos que ha liderado la mayor parte de los contragolpes que han sentenciado al equipo de Giráldez en dos ocasiones. Aun así, el Celta sigue queriendo intentar sacar algo de este partido, aunque el Real Madrid se muestra cada vez más seguro en el robo de balón.

Gran pase de Bellingham para el turco que no terminó por interceptar. Atrapó Guaita.