Guler y Mbappé se divierten antes de que el Madrid pida la hora

De este final de temporada que, salvo milagro, va a dejar al Madrid sin ninguno de los tres grandes títulos (con permiso del Mundial de Clubes), el equipo puede relamerse con una inesperada irrupción. Arda es futbolista. De los buenos. Muy buenos. Y, además, sabe ... jugar como interior. Está por ver qué decide hacer el club con Modric y si le da otro año más a Nico Paz en el Como italiano, como así le pidió Cesc a Ancelotti hace un mes en una reunión en Valdebebas, pero lo que es seguro es que el turco está preparado para jugar dónde casi nadie creía que podría hacerlo.

Real Madrid 3-2 Celta de Vigo Jornada 34 de la Liga Real Madrid: Courtois; Lucas Vázquez, Tchouaméni, Asencio (Jacobo, min.67), Fran García; Valverde, Ceballos (Modric, min.74), Arda Guler (Brahim, min.83), Bellingham; Vinícius y Mbappé.

Celta de Vigo: Guaita; Javi Rodríguez, Yoel Lago, Marcos Alonso; Carreira (Hugo Álvarez, min.54), Fran Beltrán (Ilaix Moriba, min.54), Sotelo (Iago Aspas, min.75), Mingueza; Fer López, Borja Iglesias (Pablo Durán, min.65) y Alfon (Williot Swedberg, min.65).

Goles: 1-0, min.33: Arda Guler. 2-0, min.39: Mbappé. 3-0, min.48: Mbappé. 3-1, min.69: Javi Rodríguez. 3-2, min.76: Williot Swedberg.

Árbitro: Gil Manzano (C.Extremeño). Amonestó a Bellingham (min.45) por parte del Real Madrid y a Yoel Lago (min.62) por parte del RC Celta.

Arda es un jugador especial. Le falta físico en el cuerpo a cuerpo, pero le sobra talento en la construcción del juego, en la asociación, en la visión y acierto en la definición. Todo se puede trabajar, pero la calidad viene de fábrica. Fue, junto a Mbappé, el mejor de la final de Copa y contra el Celta también se destapó con un partidazo. Zurdazo a la escuadra, para abrir el marcador, más asistencia en la agónica victoria blanca ante un Celta tan valiente arriba como frágil atrás.

Tuvieron los gallegos el 0-1 en un par de saques de esquina que remató Marcos Alonso. Uno de ellos, obligó a mostrar la mejor versión de Courtois, que también se lució con otra mano de oro en un disparo de Borja que rebotó en el pie de Tchouaméni y se convirtió en una parábola diabólica imposible para cualquier otro portero, menos para los brazos infinitos de Thibaut.

La parada del belga, con 1-0, no solo evitó el empate, sino que plantó la semilla del 2-0. En el 39, balón de Bellingham a la carrera de Mbappé, inteligente al no cruzar la raya de medio del campo para no caer en fuera de juego, circulación del francés hasta la frontal del área y desde allí, en lugar de intentar driblar a Javi Rodríguez con una de sus clásicas bicicletas, chutazo con el empeine al lateral de la red. Disparó medio cayéndose, en un gesto técnico poco vistoso, pero efectivo.

Dos golazos, dos paradones de Courtois y una semi chilena de Arda que la hubiera firmado Oliver Atom. El turco, además de poner el partido cuesta abajo, dejó las acciones más estéticas. Como el pase del 3-0. En el 48, recibió de espaldas en el centro del campo, se giró y antes de que Mingueza le encimara, le puso un balón con lazo de seda a Mbappé para que el galo la enchufara con la izquierda en la esquina de la portería. 36 goles suma Kylian en su primera temporada en Madrid. 24 en Liga, a solo uno de Lewandowski. Habrá pelea por el pichichi hasta la última jornada.

Tuvo Guler uno de esos días que lanzaba una moneda de diez céntimos a la Fontana di Trevi y le venían de vuelta dos de dos euros. Cualquier pelota que pasaba por sus pies mejoraba la jugada y su asociación con Mbappé descubrió una química hasta ahora escondida en la tabla periódica. Francés y turco fabricaron el 4-0 en el 57, en una pared que dejó a Guler solo ante Guaita, que sacó una buena mano abajo para evitar el doblete de Arda, el póquer del Madrid y poner boca arriba el guion del partido.

De la fiesta al sofoco

El público empezó a cantar 'Hola Fondo Norte, Hola Fondo Sur', Ancelotti sacó a Asencio para meter a Jacobo Ramón y el Celta se fue arriba, con Aspas y Swedberg como revulsivos desde el banquillo. En apenas seis minutos, del 3-0 al 3-2 y la grada pasó de ese ridículo cántico a silbar a su equipo. El Bernabéu es así.

En el 69, Javi Rodríguez aprovechó un balón muerto para hacer el 3-1. Gol precedido de un córner que no era. Parece increíble que en la era VAR, algo tan sencillo y con un posible impacto tan relevante como es dar o no un córner, no sea revisado por la tecnología.

En el 75, Aspas dejó a Swedberg solo ante Courtois con un pase que superó dos líneas, la del centro del campo y la defensiva. Definió el sueco a la red. 3-2. Jugada que calcó Iago tres minutos después, pero esta vez Courtois detuvo el disparo de Pablo Durán en dos tiempos, la segunda vez cuando acariciaba la raya de gol.

De ahí al final, tuvo dos llegadas más el Celta y dos claras el Madrid, en los pies de Brahim y Mbappé, pero la remontada gallega se quedó en la orilla y los blancos no devolvieron la calma, pero sí lograron el objetivo mínimo de llegar con vida a Montjuic, pese a esa infame media hora final. Parece imposible que este Madrid salga del clásico con respiración, pero si hay un equipo que puede envolver un rollo de papel albal y levantarle una Liga al Barça sin argumentos ese es el Madrid. ¿Y sí…?