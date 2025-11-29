Suscribete a
El mueble cama de Xabi Alonso

Xabi Alonso y Vinicius, tras la derrota en la Champions ante el Liverpool
Ignacio Ruiz-Quintano

A cama chica, dice el refrán, echarse en medio. Los jugadores habrán hecho la cama a Xabi (ése es el chauchau de los 'butanitos' de redes), pero Xabi habría hecho la cama a los jugadores, y en el caso de Endrick, con petaca, y ... luego que si Estevao fuma. Que a un entrenador de fútbol (por muy posmoderno que sea) no le gusten los futbolistas brasileiros es raruno. Pero, con Xabi, Estevao se moriría de viejo en el banquillo, como las liebres de Dumas.

