La rabona de Cherki que enamora a todo el mundo, menos a Guardiola

El Manchester City llega lanzado a su duelo de Champions ante el Real Madrid (miércoles, 21.00 horas) después de golear en el Etihad Stadium al Sunderland, una de las revelaciones de la temporada. El duelo tuvo un claro protagonista en la figura de ... Rayan Cherki. El extremo francés tuvo una actuación sobresaliente que coronó con dos asistencias. La segunda de ellas llegó después de un recorte en el área al defensor Trai Hume que completó con un centro de rabona cabeceado a la red Phil Foden. La sutileza técnica de Cherki puso en pie a todo el estadio y recibió el halago en los medios de comunicación, descrita como «sublime» o «la asistencia de la temporada».

«Sé de mi calidad, conozco mi técnica, y cuando juego con Foden, Haaland o Marmoush es muy importante darles buenos balones», expresó Cherki tras el encuentro. «La rabona es mi creatividad... Lo hago en todos los partidos. Todo el tiempo juego como un alma libre porque es mi vida».

😱🪄 EL RABONAZO DE CHERKI.



Es una obra de arte. Es una genialidad de asistencia. #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/5Co3bUPPfd — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) December 6, 2025

Pese al asombro general, la acción de Cherki no terminó de gustarle a su entrenador en el City, Pep Guardiola, que trató de justificarse haciendo una comparación con la forma de jugar de Messi. «Cherki tiene una cualidad especial y única. A veces lo amas y a veces lo odias. Quiero que haga buenos centros, y eso significa que sean efectivos, da igual con qué parte del pie los hagas. Messi es el mejor jugador del mundo y nunca lo vi haciendo este tipo de cosas. Me gusta la simplicidad, porque aprendí de Messi que no se cometen errores haciendo las cosas simples. Este tipo de jugadores, como Rayan, tienen que aprender esto».

«Si sale bien, todos felices. Si no, estarás en problemas», concluyó a modo de advertencia el entrenador español. Pese a este reproche, Guardiola etiquetó a Cherki hace unas pocas semanas como «uno de los grandes talentos», que había visto en su carrera.

El extremo de 22 años, que llegó al City el pasado verano procedente del Olympique de Lyon, suma 4 goles y 7 asistencias en sus primeros 18 partidos con la camiseta celeste.