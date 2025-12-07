Suscribete a
La rabona de Cherki que enamora a todo el mundo, menos a Guardiola

El técnico del City reaccionó con cautela ante la exuberancia técnica de su futbolista: «Nunca vi a Messi hacer ese tipo de cosas»

Javier Asprón

El Manchester City llega lanzado a su duelo de Champions ante el Real Madrid (miércoles, 21.00 horas) después de golear en el Etihad Stadium al Sunderland, una de las revelaciones de la temporada. El duelo tuvo un claro protagonista en la figura de ... Rayan Cherki. El extremo francés tuvo una actuación sobresaliente que coronó con dos asistencias. La segunda de ellas llegó después de un recorte en el área al defensor Trai Hume que completó con un centro de rabona cabeceado a la red Phil Foden. La sutileza técnica de Cherki puso en pie a todo el estadio y recibió el halago en los medios de comunicación, descrita como «sublime» o «la asistencia de la temporada».

