Fútbol
Real Madrid - Celta en directo hoy: partido de la Liga, jornada 15
La liga
Sigue en directo el Real Madrid - Celta, partido de la Liga, domingo 7 de diciembre
20:40
¡El RC Celta lleva desde 2014 sin ganar al Real Madrid!
Desde la última victoria del conjunto gallego, ambos equipos han disputado 22 partidos. Con un saldo de 20 victorias para el Real Madrid y 2 empates.
20:36
La lesión de Trent Alexander-Arnold ha trastocado los planes de Xabi Alonso
El técnico del conjunto blanco ha tenido que solventar la baja en el lateral derecho con una línea defensiva compuesta por Raúl Asencio, Militao y Fede Valverde.
