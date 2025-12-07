Real Madrid - Celta en directo hoy: partido de la Liga, jornada 15

Suscribete a
Real Madrid
Real Madrid
0
0
Celta
Celta

LaLiga EA Sports. Jornada 15 Domingo 07/12 21:00h. Árbitro Alejandro Quintero González. Estadio Santiago Bernabéu. Canal Movistar LaLiga

Fútbol

La liga

Sigue en directo el Real Madrid - Celta, partido de la Liga, domingo 7 de diciembre

20:45

¡15 MINUTOS PARA QUE ARRANQUE EL PARTIDO!

20:43

TODO LISTO PARA QUE VUELVA EL FÚTBOL AL SANTIAGO BERNABÉU

20:42

¡Calientan los jugadores antes del partido!

20:40

¡El RC Celta lleva desde 2014 sin ganar al Real Madrid!

Desde la última victoria del conjunto gallego, ambos equipos han disputado 22 partidos. Con un saldo de 20 victorias para el Real Madrid y 2 empates.

20:37

El Celta jugará con su segunda equipación

20:36

La lesión de Trent Alexander-Arnold ha trastocado los planes de Xabi Alonso

El técnico del conjunto blanco ha tenido que solventar la baja en el lateral derecho con una línea defensiva compuesta por Raúl Asencio, Militao y Fede Valverde.

20:30

¡30 MINUTOS PARA QUE COMIENCE EL PARTIDO EN EL BERNABÉU!

20:26

¡Rüdiger al banquillo, vuelven Asencio y Arda Güler a la titularidad!

20:25

El equipo titular de Xabi Alonso

20:23

¡Borja Iglesias y Pablo Durán titulares, Iago Aspas al banquillo!

20:22

El once titular del RC Celta

20:16

El Real Madrid vuelve a jugar en el Santiago Bernabéu después de 37 días

20:15

¡Buenas tardes y bienvenidos al Real Madrid vs Celta de Vigo!

