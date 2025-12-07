Suscribete a
Real Madrid
Real Madrid
0
0
Celta
Celta

LaLiga EA Sports. Jornada 15 Domingo 07/12 21:00h. Árbitro Alejandro Quintero González. Estadio Santiago Bernabéu. Canal Movistar LaLiga

Fútbol

Real Madrid - Celta, estadísticas del partido

La liga

Todos los números y datos del encuentro de la Liga entre Real Madrid - Celta, de la jornada 15

Real Madrid - Celta, estadísticas del partido
Real Madrid

RMA

Entrenador:
Xabi Alonso4-2-2-2
  1. Courtois
    Portero    1
  2. Raúl Asencio
    Defensa    17
  3. Militão
    Defensa    3
  4. Álvaro Carreras
    Defensa    18
  5. Fran García
    Defensa    20
  6. Tchouaméni
    Centrocampista    14
  7. Arda Güler
    Centrocampista    15
  8. Valverde
    Centrocampista    8
  9. Jude Bellingham
    Centrocampista    5
  10. Kylian Mbappé
    Delantero    10
  11. Vinícius Jr.
    Delantero    7
1
1731820
1415
85
107
13
32220
51663
1815
7
Celta

CEL

Entrenador:
Claudio Giráldez3-4-2-1
  1. 13Ionut Radu
    Portero
  2. 32Javier Rodríguez
    Defensa
  3. 2Carl Starfelt
    Defensa
  4. 20M. Alonso
    Defensa
  5. 5Sergio Carreira
    Centrocampista
  6. 16Miguel Román
    Centrocampista
  7. 6Moriba Kourouma Kourouma
    Centrocampista
  8. 3Mingueza
    Centrocampista
  9. 18Pablo Durán
    Delantero
  10. 15Bryan Zaragoza
    Delantero
  11. 7B. Iglesias
    Delantero
Estadísticas
0%Real MadridRMA
0%CELCelta
0 Goles 0
0 Remates a puerta 0
0 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
0 Asistencias 0
0 Asistencias de gol 0
0 Faltas cometidas 0
0 Faltas recibidas 0
0 Tarjetas amarillas 0
0 Tarjetas rojas 0
0 Pases correctos 0
Pases fallados
0 Fueras de juego 0
0 Paradas 0
0 Corners 0
0 Penaltis a favor 0
0 Penaltis en contra 0
