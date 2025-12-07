El campeón que no quiso los millones de su padre

Cuentan los sabios del lugar que muchos pilotos que están o han estado en la Fórmula 1 se distinguían de sus semejantes en las categorías inferiores del automovilismo por un detalle: unos llegaban a los circuitos en furgoneta o ranchera y otros en helicóptero. Lando Norris ... (Bristol, Inglaterra, 26 años) pertenece al segundo escalafón, los chavales con padre millonario que convierten su paso por las fórmulas de promoción en una actividad menos estresante porque siempre hay un soporte financiero.

Sin embargo, el nuevo campeón de la Fórmula 1 no quiso los millones de su padre cuando llegó a la máxima categoría. Un detalle de dignidad en un mundo que se mueve al son de su majestad el dólar.

Recuerda Fernando Alonso de cuando en cuando que su época de mayor ansiedad en el motor no ha sido la exigencia de la Fórmula 1, sus batallas, sus éxitos o derrotas, sino la etapa juvenil. Tiempos en los que recorría poblaciones de España o viajaba desde Asturias a Italia (Parma) en fines de semana con una única intención, ganar. Si ganaba, recaudaba dinero para seguir compitiendo. Si nunca ganaba, se quedaba sin sustento para competir. Y eso, con 15 o 16 años.

Lando Norris nunca tuvo ese problema. Su padre, Adam Norris, es una de las grandes fortunas del Reino Unido, un patrimonio valorado en 239 millones de euros. Más que Max Verstappen, quien ha reunido 190 millones durante su carrera como estrella en la Fórmula 1.

Adam Norris amasó su riqueza después de vender su lucrativo negocio de asesoramiento sobre pensiones y ha tenido más éxito financiero con su compañía de inversiones, Horatio Investments Ltd. Del mismo modo triunfó con la empresa de movilidad que montó en torno a los patinetes eléctricos. Habitual de la F1, dice haber acompañado a su hijo a unas 900 carreras en todas las categorías.

Siempre en McLaren

Los padres siempre son protagonistas en la Fórmula 1, pero al margen de su progenitor, Lando Norris se ha labrado su reputación como un piloto muy rápido desde el día en que ingresó hace siete años en McLaren, su único equipo. Formó una pareja rutilante junto a Carlos Sainz, uno de sus mejores amigos en la F1.

Aunque inicialmente le gustaban las motos y soñaba con emular a Valentino Rossi, Lando Norris se encaminó rápidamente a los karts con siete años. Su progresión en las categorías de promoción le llevó hasta el programa de jóvenes pilotos de McLaren en 2017. Una prueba en el circuito de Hungaroring (Hungría) en la que logró el segundo mejor tiempo lo catapultó hacia McLaren como piloto reserva. «Sus perspectivas de futuro son fantásticas», analizó entonces Zak Brown, el jefe de la escudería.

«Nunca hubiera querido que mi padre me pagara la entrada en la Fórmula 1» Lando Norris Piloto de McLaren

En ese momento Lando Norris soltó amarras respecto a su millonario padre. Y aunque había financiado su trayectoria hasta la Fórmula 2, el nuevo campeón dijo no en la F1. «Nunca querría que me pagara la entrada en la Fórmula 1, a partir de aquí me tengo que dar yo las oportunidades», declaró Lando Norris en el High Performance Podcast.

«No querría haber entrado en la Fórmula 1 pagando por ello. Es una cuestión de mentalidad. O lo tienes o no lo tienes. No estoy aquí porque lo haya pagado. Estoy aquí porque me lo he ganado».

Desde su debut en Australia en 2019 hasta ahora, Lando Norris se ha mostrado como un piloto rápido, aunque no un tiburón, un depredador al estilo de Verstappen, Alonso o Hamilton, por citar a tres campeones con colmillo. Ya ha disputado 152 grandes premios, siempre con McLaren, ha ganado 11 carreras, ha logrado 16 poles y ha subido 44 veces al podio.