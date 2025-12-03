Suscribete a
athletic 0 - real madrid 3

Mbappé machaca al Athletic y evita que Xabi toque fondo en San Mamés

Brillante partido del Madrid, justo cuando más lo necesitaba. Kylian, con un doblete, y Camavinga, autores del 0-3. Eduardo y Trent se marcharon lesionados

Mbappé, en el lanzamiento del 0-1 reuters
Rubén Cañizares

Si al Madrid de Xabi le da la gana jugar como lo hizo en San Mamés, hay Alonso para rato. Y equipo para creer y soñar en cosas grandes. Cuando más dudas había sobre la figura del tolosarra, y del compromiso y rendimiento de sus ... jugadores, se calzó el Madrid su mejor partido de la temporada. Hace justo un año, Mbappé tocó fondo en San Mamés y, doce meses después, saca de ahí a Xabi. Doblete del francés y otro tanto de Camavinga en un 0-3 que le mantiene a un punto del Barça.

