La enésima caída de Bryan Zaragoza, el talento que no encuentra su lugar en el mundo

El contrato de Bryan Zaragoza con el Celta de Vigo recoge una serie de cláusulas por las que la cesión se puede convertir en traspaso al final de esta temporada, pero nadie cree que el año próximo vaya a llevar esa camiseta. Si el ... equipo queda en la mitad alta de la tabla y él juega más de un 60% de los minutos seguirá, pero en el club se entiende que nada de eso va a pasar y que Vigo se convertirá en una parada más en una trayectoria errante. Una decepción en un club que veía en el extremo un jugador para dar un salto y un nuevo tropiezo para un talento que nunca se termina de asentar.

La apuesta de Marco Garcés, el director deportivo, tenía sentido. El Celta, con sus problemas económicos recientes, se asomaba a Europa muchos años después y Bryan debía entrar en la ecuación como un salto de calidad, no en vano se trata de un internacional, un jugador de un desborde excelente que ha demostrado picos de rendimiento altísimos aunque, bien es cierto, también temporadas en las que se desdibujaba.

En el Celta se ha mostrado esa versión menor, con una ausencia total de gol en un futbolista que, por su posición, debería aportar en esa faceta. En el club hay cierta pena por esta falta de éxito, porque el problema nunca ha sido la actitud. Aunque públicamente pueda resultar algo ruidoso, desde el primer día encajó bien en el vestuario y demostró tanto humildad como sentido del humor. Le definen como un chico de trato fácil y casero -vive cerca de la playa-, aunque también algo despistado.

Hubo algo de explosión meteórica, un partido descomunal contra el Barcelona que desencadenó un efecto dominó quizá excesivo: la selección, el Bayern … lugares en los que más adelante desentonó

Giráldez se dio cuenta de ese último punto y ha hecho lo posible por mimarle. Con él ha planeado un trabajo específico de vídeo, porque entre las mayores cualidades del extremo no está un conocimiento táctico avanzado. Eso, en un equipo de autor que el año pasado funcionó como una máquina muy bien engrasada, es un problema. Porque Bryan lo intenta y en ocasiones se ven destellos, pero su anarquía futbolística y su alarmante falta de olfato de cara a puerta han sido una receta fatídica para que la gran apuesta del club funcionase.

Solo tiene 24 años, pero el malagueño ya acumula muchos puntos en su tarjeta de vuelo. Hubo algo de explosión meteórica, un partido descomunal contra el Barcelona con el Granada que desencadenó un efecto dominó quizá excesivo: la selección, el Bayern… lugares en los que más adelante desentonó, probablemente porque no estaba en ese nivel todavía.

906 munutos Es el décimo jugador más utilizado por Claudio Giráldez. Lleva tres asistencias, pero no se ha estrenado como goleador vestido de celeste

Es posible que hoy se arrepienta de aquel periplo por Múnich, club al que todavía pertenece. Su relación con Tuchel no fue fluida, según el técnico por la falta de idiomas del extremo. Este nunca se creyó que ese fuese el problema, porque se puede jugar al fútbol muy bien estando callado. Esa explosión de Bryan le quedará siempre, puede decir que ha vestido una de las camisetas más célebres del fútbol mundial, aunque solo fuesen 171 minutos, pero ese movimiento precipitado también le ha dejado desnortado. Unos pocos meses después ya estaba en Pamplona, cedido en Osasuna, jugando bien pero sin exagerar.

Bryan tiene unos meses por delante para dejar un buen sabor de boca en Vigo, porque se da por hecho que no habrá más para él en este club. Tiene talento, es evidente, pero no ha encontrado todavía el entorno en el que todo cuadre. Quizá ha sido un problema de contexto, también de incapacidad para estar a la altura de las expectativas. Sí, Bryan puede ser un buen futbolista, pero todavía no ha encontrado un equipo en el que demuestre ser lo que algunos creyeron ver en él.