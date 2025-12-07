Suscribete a
ABC Premium

Fútbol

La enésima caída de Bryan Zaragoza, el talento que no encuentra su lugar en el mundo

En Vigo se asume que no seguirá después de un año decepcionante en el que el se han encontrado un chico humilde y divertido pero con problemas para entender el juego

Bryan Zaragoza, en un partido ante el Espanyol
Bryan Zaragoza, en un partido ante el Espanyol EFE
Gonzalo Cabeza

Gonzalo Cabeza

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El contrato de Bryan Zaragoza con el Celta de Vigo recoge una serie de cláusulas por las que la cesión se puede convertir en traspaso al final de esta temporada, pero nadie cree que el año próximo vaya a llevar esa camiseta. Si el ... equipo queda en la mitad alta de la tabla y él juega más de un 60% de los minutos seguirá, pero en el club se entiende que nada de eso va a pasar y que Vigo se convertirá en una parada más en una trayectoria errante. Una decepción en un club que veía en el extremo un jugador para dar un salto y un nuevo tropiezo para un talento que nunca se termina de asentar.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app