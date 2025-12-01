Julio Camba contaba, con su retranca habitual, que un día asistió a una juerga flamenca («una juerga andaluza es una cosa muy seria») acompañado de un amigo extranjero. Entre el tumulto propio de la jarana, había un tipo sentado en un rincón aparte, con aire ... grave, inmóvil, silencioso, casi ausente. Apenas se mojaba los labios en su copa. Observaba. Escuchaba. Y, de vez en cuando, cuando la cosa se ponía intensa o se iniciaba una discusión, soltaba alguna sentencia breve, entre reflexiva y críptica. Nadie la discutía. Todos asentían. Y la fiesta seguía.

«Es el pensaor», le explicó Camba a su confundido amigo foráneo. «Verá usted, es un pensador de alquiler. Algo así como un filósofo para bodas, bautizos y comuniones. En todas las juergas lo verá usted. Nosotros, los señoritos, consideramos que no debemos molestarnos nunca en nada y cuando venimos de juerga traemos con nosotros a toda suerte de profesionales. El tocaor nos toca, el bailaor nos baila, el cantaor nos canta y el pensaor nos piensa».

A este Real Madrid le falta un pensaor

Un jugador en el centro del campo que piense, mande y marque los tiempos del partido. Alguien que ordene, que sepa cuándo exige vértigo y cuándo cloroformo. Un organizador. Un cerebro. Un regista. Un 5. Un Kroos. Un Redondo. Un Xabi Alonso. Llámenlo X.

Porque en este equipo hay mucho tocaor, mucho bailaor y mucho cantaor. Y, sobre todo, mucho señorito. Pero poco pensaor.

Arda Güler tiene buen pie, gol y una conexión magnética con Mbappé, pero aún no es ese jugador que organiza el equipo a su alrededor. Bellingham tampoco lo es. Valverde es motor, no faro. Tchouaméni da robustez. Camavinga es energía pura, pero la energía sin forma solo sirve para iluminar fugazmente. Falta ese jugador que muchos veían en Zubimendi y otros en Vitinha. Pero reducir el asunto a dos nombres es no entender el fondo: falta un tipo de jugador, no un nombre propio.

Este Madrid es un resucita-equipos. Revive a cualquier rival medio muerto. El Atlético estaba horrible y se vino arriba tras el Metropolitanazo. El Liverpool, en plena depresión, pareció en Anfield un equipo imponente. Y el Girona, en puestos de descenso y con siete bajas, le tuvo contra las cuerdas.

Quizá lo más irónico de todo es que, en tiempos dominados por la estadística, los algoritmos y los GPS, lo que este Madrid necesita es algo tan antiguo como un señor en una esquina observando el caos y diciendo, de vez en cuando, la frase que ordena el mundo.

Un pensaor. Justo eso. El oficio más viejo del fútbol.