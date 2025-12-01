Suscribete a
esbozos y rasguños

El 'pensaor'

Al Madrid le falta un jugador en el centro del campo que piense, mande y marque los tiempos del partido

Cuando Mbappé truena

El centrocampista inglés del Real Madrid, Jude Bellingham, se lamenta de una ocasión fallada durante el encuentro correspondiente a la jornada 14 de Laliga EA Sports que disputan hoy domingo Girona y Real Madrid en el estadio Montilivi, en Girona.
Javier Aznar

Julio Camba contaba, con su retranca habitual, que un día asistió a una juerga flamenca («una juerga andaluza es una cosa muy seria») acompañado de un amigo extranjero. Entre el tumulto propio de la jarana, había un tipo sentado en un rincón aparte, con aire ... grave, inmóvil, silencioso, casi ausente. Apenas se mojaba los labios en su copa. Observaba. Escuchaba. Y, de vez en cuando, cuando la cosa se ponía intensa o se iniciaba una discusión, soltaba alguna sentencia breve, entre reflexiva y críptica. Nadie la discutía. Todos asentían. Y la fiesta seguía.

