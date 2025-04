Real Madrid - Athletic, en directo: resultado y goles del partido de LaLiga hoy

La rotación masiva que propone el 'Txingurri' hoy en el Bernabéu sumada a la baja de Nico Williams le abre las puertas del once a Álvaro Djaló. Un futbolista que lo hizo muy bien en su etapa en Portugal pero que, en su primera temporada en LaLiga, le está costando encontrar su sitio.

«El año pasado ganó Champions y Liga, no sé cuantas Supercopas tiene».

El equipo de Ancelotti tocó fondo en ese partido con un Mbappé que falló un penalti. No había perdido ninguno de los anteriores 18 en la competición (13 victorias y cinco empates).

Esta en el once titular de Ancelotti y jugará su partido 150 con la camiseta del Real Madrid.