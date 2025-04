Valverde mantiene al Real Madrid en la pelea por la Liga

En el minuto 98 del Barça-Celta, el Madrid estaba a tiro de dos puntos de los azulgranas y de depender de sí mismo para ganar la Liga. 24 horas después, el penalti in extremis de Raphinha y el también agónico gol de Valverde ... en el 93 ante el Athletic mantienen todo igual. Todavía hay Liga, aunque estuvo muy cerca de no ser así.

Real Madrid 1-0 Athletic Club Jornada 32 de la Liga Real Madrid: Courtois; Valverde, Asencio (Lucas Vázquez, min.83), Rüdiger, Camavinga; Tchouaméni, Ceballos (Endrick, min.58), Modric (Güler, min.78); Bellingham; Rodrygo (Brahim, min.78) y Vinícius.

Courtois; Valverde, Asencio (Lucas Vázquez, min.83), Rüdiger, Camavinga; Tchouaméni, Ceballos (Endrick, min.58), Modric (Güler, min.78); Bellingham; Rodrygo (Brahim, min.78) y Vinícius. Athletic Club: Unai Simón; Gorosabel, Paredes, Núñez, Boiro (Vivian, min.86); Vesga, Prados; Djaló (Iñaki Williams, min.62), Unai Gómez (Lekue, min.72), Berenguer (Sancet, min.62); Guruzeta (Sannadi, min.62).

Unai Simón; Gorosabel, Paredes, Núñez, Boiro (Vivian, min.86); Vesga, Prados; Djaló (Iñaki Williams, min.62), Unai Gómez (Lekue, min.72), Berenguer (Sancet, min.62); Guruzeta (Sannadi, min.62). Goles: 1-0, min. 90+1: Fede Valverde.

1-0, min. 90+1: Fede Valverde. Árbitro: Martínez Munuera (C. Valenciano). Amonestó a Asencio (min.75) por el Real Madrid; y a Núñez (min.63) y Beñat Prados (min.86) en el Athletic Club.

Ancelotti, que tampoco piensa entregarse a los jóvenes en los puede que sean sus últimos partidos como entrenador del Madrid, decidió plantarle cara al Athletic con dos interiores (Camavinga y Valverde) de laterales, cuatro centrocampistas, con Bellingham de falso '9', y Vinicius y Rodrygo arriba. El sistema se acercaba más al de la pasada temporada que a la actual, pero con dos grandes diferencias. Kroos ya no está, y el resto de jugadores anda muy lejos del rendimiento físico y mental de la campaña 23-24.

A este Madrid le ha sostenido hasta Semana Santa una colección de individualidades, pero no un equipo. Eso no va a cambiar de repente a finales de abril. El equipo lleva toda la temporada amagando con entrar en el hospital y el miércoles se fue directamente a la UCI. Si pasa a planta antes del Mundial de Clubes ya será un avance notable. No está para más milagros.

De la primera mitad ante un Athletic B, con diez cambios respecto al once del jueves en la Europa League, el Bernabéu aplaudió una cobertura de Asencio y una bicicleta más caño de Vinicius. No había más salsa donde mojar pan. Ni miga. El brasileño fue el que más lo intentó, pero gastaba más energías en protestar las faltas que no le pitaba Martínez Munuera. Frustración reincidente.

El aficionado blanco también aplaudió a Duplantis, sentado en un palco privado junto a su pareja. No recibió el mismo cariño Mbappé, sancionado y lesionado, cuando el marcador 360 se centró en él. Hubo pitos. No demasiados, pero los hubo. El Bernabéu no ha hecho nunca prisioneros.

El único remate entre palos en cuarenta y cinco minutos fue un cabezazo de Valverde a córner botado por Modric. Fácil para Unai, que estaba en modo spa. Tampoco sufrían sus compañeros. Bloque bajo del Athletic para sostener a un Madrid con la idea de mover el balón de un lado a otro, pero siempre dos segundos tarde para poder romper esas líneas tan juntitas de los de Valverde. Con el favor de la Real Sociedad en el Madrigal, a Valverde le hacían padre de nuevo si sus chavales le rascaban un puntito del Bernabéu. Botín más que suficiente.

Así que mientras el Athletic convertía el vino del Madrid en agua, Ancelotti paseaba por el área técnica sin abrigo y con las manos en los bolsillos como quien se marcha a media mañana a ver obras. Era tan plano el partido, que además de bostezos había prisa por acabar cuanto antes. Martínez Munuera se ahorró tres segundos de la primera mitad y en el 44:57 señaló el descanso.

Ese mar en calma tedioso tenía que convertirse en marejada si el Madrid quería no morir en la orilla. Así lo entendieron los jugadores, que llevaban las mismas camisetas que antes del descanso, pero no eran los mismos. Del 45 al 55, Rodrygo, Camavinga, Bellingham, Ceballos y Valverde rozaron el gol.

No había acierto, pero sí todo lo demás. Carreras al espacio, balones verticales, diagonales para romper el balance defensivo del Athletic y dos marchas más, de intensidad y de velocidad. A ello también ayudó la entrada de Endrick en el 58. Parece que no da calambre jugar con un delantero centro.

Ernesto Valverde también movió ficha. El Athletic B ya no parecía suficiente para sostener el empate a cero y el técnico vasco cambió a su tripleta ofensiva. Maroan, Sancet e Iñaki, al campo. Había campo para correr y ansiedad, en los rivales y en la grada. Intentar rascar en esas dudas era lo mínimo.

Golazo anulado a Vinícius

Courtois le sacó en el 60 una buena mano a disparo de Unai Gómez. También se lució Unai Simón en la portería contraria dos minutos después. Vuelo y puño duro para abortar un gran cabezazo de Bellingham a centro con el exterior de Vinicius.

El brasileño volvía a ser el más incisivo de su equipo y encontró premio en el 80. Se limpió a dos rivales y la puso al palo corto con un golpeo duro, pero la jugada arrastraba un fuera de juego de Endrick milimétrico. Se lo avisó el VAR a Martínez Munuera.

Herido en el orgullo, el Madrid empujó hasta el final. Perder dos títulos en cuatro días era un visado a Brasil para Ancelotti y media venta de alguna estrella, pero de momento el pasaporte seguirá en el cajón. Un cañonazo de Valverde mantiene al Madrid en la pelea.