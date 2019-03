Real Madrid Solari: «El Madrid siempre ha tenido más candidatos que Julia Roberts» El entrenador blanco hace una curiosa comparación del club con la actriz al ser preguntado por Mourinho

Cada rueda de prensa de Solari es más decepcionante que la anterior. El argentino es un muro a la hora de analizar al equipo, no entra en ninguna tema espinoso e insiste en que el Madrid sigue muy vivo en la Liga. Una actitud que hace de sus comparecencia una monotonía tan aburrida como una tarde de lunes del mes de enero. Lo poco que queda, son algunos chispazos de humor: «Este club siempre ha tenido más candidatos que Julia Roberts», contestó el argentino cuando se le preguntó por el interés del Madrid en Mourinho.

Del resto de temas de actualidad del club de Concha Espina, reflexiones generales vacías de explicaciones profundas y optimismo, a pesar de las dos derrotas ante el Barcelona, para el duelo de Champions de mañana ante el Ajax: «Ellos no jugaron el pasado fin de semana y nuestro calendario es el que es, muy ajetreado, con muchos partidos muy importantes pero no es novedad. Este equipo está acostumbrado a ello y nosotros no podemos modificar esas cosas. Hay que seguir peleando en la Liga y mañana tenemos que clasificarnos para cuartos».