Real Madrid La Champions, última tabla de salvación para Solari Como Zidane y Ancelotti, el argentino tiene que ganarse el puesto en Europa. Ha de acertar para aspirar a hacer «xsu plantilla» de la próxima temporada

Todo le ha llegado de prisa y corriendo, casi sin poder pensarlo, y debe hilar demasiado fino en muy poco espacio de tiempo. Es el devenir de los entrenadores del Real Madrid en una década de infarto, con cuatro Champions, ocho semifinales en la Copa de Europa y solo dos Ligas en la mochila. Tras jugar cinco temporadas en el conjunto blanco, regresó a la casa como entrenador ocho años más tarde y desde la barrera de las categorías inferiores observó cómo el primer equipo bailaba sobre el alambre cada primavera hasta ganar esas cuatro Champions en un lustro. Ancelotti conquistó la Décima de 2014 y dejó el club tras no conseguir ningún título una campaña después. Benítez duró seis meses y Zidane cogió el testigo nada más nacer 2016 para adjudicarse tres Copas de Europa y una Liga intercalada, pero con el sufrimiento de tirar el último campeonato nacional en diciembre y jugárselo todo ante el PSG, la Juventus, el Bayern y el Liverpool. El francés ganó a la ruleta rusa y se marchó. Llegó Lopetegui. Y Solari nunca pudo pensar que el 31 de octubre recibiría el mismo cometido que Zidane y que Ancelotti: recuperar el crédito del equipo, a siete puntos del Barcelona en aquellas fechas, y apostar por otra Liga de Campeones . Sin Cristiano y sin red.

La plantilla y Solari hablaron en el vestuario blanco, tras el 0-1, para dar un golpe de timón ante el Ajax en la Champions; saben que ahora casi nadie cree en ellos, una realidad que ya la vivieron el año pasado en febrero, ante el PSG. Quiren demostrar su nivel cuando casi nadie confía y apuesta por el Real Madrid

Cuatro meses después, el torneo doméstico está perdido, a doce puntos del líder, y el revólver blanco apuesta de nuevo su vida deportiva en su competición más amada. Solari es John Wayne, solo ante el peligro. Dirime su porvenir dentro de veinticuatro horas, ante el Ajax. Y si se clasifica, se jugará su crédito en los cuartos de final. Su futuro depende de su acierto en un momento complicado.

Obsesionados siempre con echar la culpa del técnico de turno, como si los futbolistas fueran paseantes de corte, muchos señalan a Solari como principal responsable de la situación actual. No es cierto. El argentino vino al cargo a jugársela sin red en las últimas horas de octubre. Se encontró con una plantilla en la que no intervino, con el cometido de sacarla de la crisis. Ha metido la tijera. Y dentro y fuera de la casa le piden que corte más tela del nuevo traje, por su propio beneficio.

Y se la juegan los futbolistas

Fichado hasta 2021 tras superar el examen de prueba, descartado en la Liga y en la Copa, el responsable del Real Madrid sabe que si no hace una buena Champions será relevado del cargo en junio.

Si el Ajax supera mañana la desventaja de 1-2 y se clasifica, el argentino asume que no continuará en el cargo. Si el equipo madrileño alcanza las semifinales y ofrece una buena imagen, el técnico tendrá algunas opciones de continuar, porque las carencias de una plantilla en transición de cambio no son culpa suya. Y si conquista la Decimocuarta, lo elevarán a los altares, porque habrá alcanzado el Olimpo sin una estrella como Cristiano y sin un fichaje de relevo.

No solo se la juega Solari. En el ambiente se dirime el porvenir de varios futbolistas que hasta hoy no han rendido lo esperado y han decepcionado a la cúpula de la empresa.

Un técnico que exija a sus pupilos la Liga

Inmersos Solari y sus pupilos en la necesidad inmediata de vencer mañana y apostar por la gloria que se encuentra a seis partidos de distancia, el Real Madrid reflexiona para el futuro en la necesidad de tener un entrenador que sepa inyectar en la plantilla la obligación mental de pujar por la Liga con el mismo amor que provoca en los jugadores la Copa de Europa.

El plantel piensa en seis finales de noventa minutos en la Champions para cambiar el rumbo

Mourinho presionó fuerte en este objetivo y lo consiguió un año, con la Liga de los récords. Ancelotti quiso y no pudo. Zidane también alcanzó el reto en una ocasión ¿Solari será capaz de lograr esa motivación si los resultados en la Champions le permiten comenzar la próxima temporada al mando? No sabemos si tendrá esa oportunidad. Lo que es una verdad empírica es que, como dijo Modric antes de ganar el campeonato español hace dos temporadas, el Real Madrid no puede estar cinco años sin celebrar una Liga. Y no puede perderla, como ha sucedido en las dos últimas campañas, muchos meses antes del final.

Solari quiere ganarse esa opción con la ruleta rusa de la Copa de Europa. No sabemos si es el hombre indicado. Debe demostrarlo en estos cuatro meses.

Los pupilos de Solari hablaron en el vestuario blanco tras la derrota por 0-1. El entrenador, Ramos, Benzema, Bale, la plantilla en general reflexionó sobre la situación y mantuvo una charla de motivación con vistas a dar un golpe de timón ante el Ajax y ganarse la confianza de la afición en la Champions. El mensaje fue claro. Casi nadie confía ahora mismo en ellos, ya vivieron esta realidad en la Copa de Europa el año pasado, cuando se midieron al PSG, y es la hora de demostrar de nuevo su nivel. El equipo se plantea seis finales para cambiar el rumbo.