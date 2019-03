Real Madrid Solari desea rematar la revolución Vinicius, Reguilón, Lucas y Valverde son el inicio del cambio; Marcos Llorente es el siguiente paso. Odriozola permitirá dar respiros a Carvajal

Solari recibió el apoyo del club para realizar el cambio necesario y ahora se le pide una vuelta de tuerca más. Los resultados exigen otro salto adelante que acabe con las últimas jerarquías del vestuario, que ya han quedado fagocitadas.

Sergio Reguilón, lateral izquierdo: el canterano es la revelación española del Real Madrid. Puede estar en la próxima lista de la selección de Luis Enrique

En el capítulo de aciertos del argentino se colocan la titularidad de Vinicius, Reguilón y Lucas, tres hombres que no contaban para Lopetegui. El ejemplo del extremo gallego, un futbolista curtido que estaba en el ostracismo con el técnico guipuzcoano, demostró una obcecación que su sucesor eliminó paulatinamente con la entrada de estos tres jugadores en el once.

Fede Valverde, centrocampista: su presión, capacidad física, calidad y agresividad le han concedido minutos en el equipo. Aspira a jugar en lugar de Kroos

Solari añadió el cuarto hombre, Fede Valverde, cuando la debilidad del centro del campo ha sido patente. Y el estreno de Marcos Llorente en Roma, 0-2, fue el quinto jinete de un cambio que las lesiones del canterano ha retrasado. Las cartas del entrenador están puestas sobre el tapete verde y dejaron en la reserva a Isco, Marcelo, Bale y Asensio. Los tres primeros encabezan la lista de transferibles si su aportación no aparece en estos cuatro meses.

Vinicius, extremo izquierda: ha revolucionado el ataque y ha dejado en la reserva a Bale, Isco y Asensio. Solari trabaja para inculcarle el gol en su talento

El mal momento de Kroos es el siguiente aviso. Fede Valverde le sustituyó en Valencia y en el clásido liguero, también relevó a Casemiro en el clásico copero, y el argentino medita si dar el golpe definitivo sobre la mesa y colocar al uruguayo en el once de mañana frente al Ajax. El «míster» se lo juega todo y no es hora de paños calientes con los consagrados que no rinden. Solari no les puede esperar más.

Odriozola es la sexta carta. El entrenado habla de él como un jugador de futuro. Su rendimiento, excelente, permite dar respiros a uno de los mejores futbolistas del Real Madrid, Dani Carvajal, inasequible al desaliento. El lateral derecho se encuentra bien cubierto para mucho tiempo. Y Achraf, cedido en Alemania, donde triunfa, se encuentra en la recámara.