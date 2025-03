El radar del Real Madrid: las joyas que más le interesan de cada Liga

El Real Madrid afronta un verano atípico. La crisis del coronavirus ha cambiado la perspectiva del fútbol y se intuye que no habrá grandes movimientos en este mercado estival. De hecho, desde el club blanco, tal y como informó ABC, se plantean no fichar en la próxima ventana y rescatar a jugadores cedidos, aunque no por eso no siguen de cerca a una serie de futbolistas de máximo nivel.

Hay una plantilla amplia en el Madrid y antes de ejecutar compras hay que abrir la puerta de salida, es evidente. En cualquier caso, la dirección deportiva, en permanente contacto con Zinedine Zidane , considera que hay calidad suficiente como para afrontar un curso sin incorporaciones millonarias.

Sin embargo, es el Real Madrid y siempre habrá nombres sobre la mesa. La tendencia ha sido contratar a jugadores jóvenes para formarles bien, pero también se habla de jugadores contrastados. En las principales ligas europeas hay mucho talento y el Madrid tiene en mente varios nombres.

Francia

El que más suena en estos tiempos es Camavinga , un joven jugador que asombra en el Rennes. Es un centrocampista con unas perspectivas tremendas y con una capacidad física total, un seguro para cualquier equipo que quiera reforzar el centro del campo. El galo, de 17 años, ya ha dicho a su entorno que querría vestir de blanco y la operación rondaría los 50-60 millones.

Con todo, la joya de la corona sería Kylian Mbappé , megaestrella mundial por la que suspira Florentino Pérez. El delantero del PSG lo tiene todo y es un objetivo clarísimo, pues no hay nadie que se le asemeje en estos momentos. De todos modos, ya explicó este diario que el asalto no sería este verano, habría que esperar al próximo.

Y en los últimos tiempos se insiste en Cherki , diamante en bruto del Olympique de Lyon que ya asombra con 16 años. Sería, claro, una inversión de futuro con la intención de asegurarse a uno de los jugadores que está llamado a brilla en el día de mañana. El delantero ya ha dicho que le encantaría ser madridista.

Inglaterra

De Inglaterra se habla, y ya es cíclico, de Paul Pogba . Otro jugador que entusiasma a Zidane y por el que el Madrid ha hecho muchos movimientos, aunque su precio es demasiado elevado. Ha perdido fuerza en los últimos tiempos, pero sigue ahí, dejándose querer-. También colocan en la agenda del Madrid a futbolistas de ataque como Sterling o Mané.

Alemania

La sensación de la Bundesliga es Haaland , ese delantero del Borussia de Dortmund que tiene un contrato vitalicio con el gol. Es joven, tiene la portería entre ceja y ceja y podría encajar de maravilla en un equipo que lleva tiempo discutiendo sobre la figura del «9». Harvertz , del Bayer Leverkusen, y Timo Werner , delantero del Leipzig , son otros de los jugadores que brillan en el torneo alemán, sin olvidarse de Sancho, del Dortmund.

Italia

No hay tanto mercado en Italia, pero siempre está en boca de todos Fabián , internacional español que se sale en el Nápoles. Es un futbolista con una visión del fútbol especial y que se ha convertido en un fijo de la selección. El Barcelona también estaría interesado en los servicios de este jugador.