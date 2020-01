Real Madrid El Madrid no demandará por el caso Cucurella Sería difícil demostrar si hay insulto, pues será una palabra contra la otra, y el conjunto blanco se centra ya en la Supercopa, pero en el seno del vestuario se reflexiona que hay insulto xenófobo

Zidane elogiaba a Courtois porque había salvado al Real Madrid «en tres ocasiones». El guardameta subrayaba que hace las paradas que su equipo «exige». Y todo el análisis futbolístico pasó a un segundo plano cuando unas imágenes de televisión desvelaron que pudo haber un insulto xenófobo en pleno partido. El deporte rey es el mayor espejo del mundo y desde hace unos años se ha puesto al frente para ser un ejemplo. Históricamente, muchos grupos de toda índole se han aprovechado de este espectáculo para mostrar lo peor del ser humano. El fútbol ha querido reaccionar y el caso Zozulia, con la Liga y la Federación Española unidas por una vez en la vida, ha sido la última demostración.

¿Hubo Xenofobia? Cucurella afirma que le espetó a Militao «cierra el puto mico». El vestuario madridista analiza que le dijo «cállate, puto mico»

Ayer, la televisión descubría que Cucurella, delantero getafense, pudo realizar un insulto xenófobo a Militao, defensor madridista. «Cállate, puto mico», son las palabras que se interpretaron. El jaleo que se armó fue morrocotudo. La noticia llegó al Real Madrid y corrió a toda velocidad al vestuario del Getafe.

El Real Madrid no entra al debate

La expedición madridista partía ya en su autobús hacia Valdebebas cuando el Getafe reaccionó. Bordalás habló con su futbolista, quien le dijo: «Yo no he insultado a nadie, yo le he dicho cierra el puto pico, nada más». El club hizo pública la versión de su delantero, quien posteriormente envió un mensaje que explicaba esa postura. Todos fuimos a observar las imágenes para comprobar si era posible.

La verdad, las cosas no encajaban. «Cállate, puto mico», eran tres palabras. La segunda versión «cierra el puto pico», eran igualmente tres palabras, pero la primera expresión, «cállate» o «cierra», no coincidían en el movimiento de los labios. Ahora serán la Liga y el Comité de Competición de la Federación quienes deben analizar las imágenes y valorar si se produce un insulto xenófobo, en cuyo caso se abriría un expediente. Puede solicitarlo la Liga o el propio Comité por decisión propia.

Si se abriera expediente, tendrían que acudir a declarar los protagonistas, Cucurella y Militao. El árbitro, Munuera Montero, no expuso nada en el acta y así será difícil que haya caso. El Real Madrid no demandará, pues sería una palabra contra la otra. Es la clave. Pero el vestuario señala que hubo insulto xenófobo.