Real Madrid Zidane habla claro en Getafe: «Courtois nos ha salvado en tres ocasiones» El técnico valora la victoria del equipo en un campo difícil: «Marcamos tres goles y mantuvimos la portería a cero, sabíamos que íbamos a sufrir y supimos jugar este tipo de partidos»

Tomás González-Martín Actualizado: 04/01/2020 18:34h

El fútbol es grande porque es impredecible. El Real Madrid ganó 0-3 y no tuvo el duelo controlado hasta que entró Fede Valverde y puso la sexta marcha. Este mismo equipo jugó bien ante el Valencia, dio una lección de fútbol al Barcelona y encerró al Athletic y en los tres encuentros solo sumó tres puntos. Hoy, ante un Getafe correoso, que no deja jugar, los blancos encontraron el gol que no llegó ante los azulgranas y los rojiblancos.

«Las tres intervenciones de Courtois han mantenido firme al equipo», reconocía Carvajal al final del partido

«Las tres intervenciones de Courtois han mantenido firme al equipo», reconocía Carvajal al final del partido. El lateral miraba ya a la Supercopa de España que comienza el miércoles en Jeddah: «Vamos ilusionado a intentar ganarla».

El entrenador del Real Madrid fue rotundo en el Coliseum Alfonso Pérez: «Sabíamos que íbamos a sufrir y tras el 0-1 pasamos en el segundo tiempo a hacer fútbol directo y ganamos».

El técnico francés valoró el rendimiento de su equipo: «Dije a mis hombres que hoy debíamos de correr más, ser solidarios y tener cuidado con el fútbol directo del Getafe, era un partido para sufrir. Son los partidos que tienes que ganar. A veces no entra la pelota y hay que tener calma y el gol ha vuelto, además con dos goles de Varane. Y mantuvimos la portería a cero».

Zidane valoró esta victoria tras tres empates consecutivos: «El Getafe nos apretó muy bien, pero salimos a ganar. Hemos hecho tres goles, mantuvimos la portería a cero y estoy satisfecho. Era un partido diferente, lo esperábamos, y lo hicimos bien. Vamos a disfrutar de esta victoria. Decían que durante años los comienzos de cada año no ganábamos y hoy hemos vencido. Ya pensaremos mañana en la Supercopa de España».

Habló de Modric, hoy titular y autor del 0-3: «Luka he hecho un gran partido y sabemos lo que puede aportar al equipo. Me alegro por su gol y por hacer esa carrera junto a Valverde para marcar el tercer gol». Valoró a Courtois: «Thibaut Courtois nos ha salvado en tres ocasiones de la primera parte. Es un jugador importante y lo ha demostrado desde hace mucho tiempo».

Autor de dos goles, Varane definió perfectamente lo vivido. «Ha sido un combate y hemos sabido ganar. Ahora vamos a dar lo máximo para conseguir el primer título del año en Arabia Saudí».

Zidane habló de la Supercopa española: «Primero hay que disfrutar de este triunfo, pero favoritos de la Supercopa somos los cuatro, aquí no hay favorito».