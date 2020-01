Polémica por un posible insulto racista de Cucurella a Militao

Hay polémica tras el partido que el Real Madrid ha ganado al Getafe. Unas imágenes de televisión desvelan con nitidez que Cucurella, jugador del conjunto local, realizó un insulto xenófobo contra Militao en pleno encuentro.

La televisión descubre con claridad que el delantero azulón manifiesta al defensa madridista: «Cállate, puto mico». El Getafe contesta que su futbolista no hizo un insulto xenófobo y manifiesta «cierra el puto pico».

El árbitro no lo pudo ver y no consta en el acta, lógicamente, pero la Liga, que lucha contra todos los gestos de racismo o xenofobia, como vimos en el partido Rayo Vallecano-Albacete, puede abrir expediente y solicitar al Comité de Competición de la Federación Española que abra expediente disciplinario. Veremos si interpreten las imágenes. Si se aprobara que hay insulto xenófobo, el jugador puede ser sancionado con un margen de uno a cuatro partidos, además de una multa.

Marc Cucurella ha enviado un mensaje a través de sus redes sociales pidiendo perdón por lo que dijo, aunque insiste en que sus palabras fueron «cierra el puto pico».

Me gustaría aclarar que en ningún momento he insultado ni descalificado a Militao. Mis palabras han sido "Cierra el p... pico".



Pido perdón si alguien se ha sentido ofendido por ello. Estas son las únicas declaraciones que he hecho y que voy a hacer al respecto.



Gracias.