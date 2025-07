Max Holloway infravalora los triunfos de Ilia Topuria: «Solo miran los nombres, no el historial...»

En los corrillos de las artes marciales mixtas (MMA), hay un tema que se debate en los últimos tiempos: ¿Tiene Ilia Topuria la mejor racha de tres victorias de la historia de la UFC? Hablan de los siguientes triunfos. En febrero de 2024, El Matador noqueó en el segundo asalto a Alexander Volkanovski para proclamarse campeón del peso pluma de la UFC. En octubre de ese mismo año, acabó, con su boxeo técnico, con Max Holloway para sumar su primera defensa del título. Y, recientemente, se impuso a Charles Oliveira por el título del peso ligero, también por KO.

Sin duda, más allá de si es la mejor o no, es algo espectacular, histórico. Pero, para una de esas víctimas, no hay que valorar solo el quién, sino también el cómo. Max Holloway, quien no hay vuelto a pelear desde que Topuria lo noqueara en el tercer round en Abu Dhabi, ha restado mérito a la racha de triunfos del hispanogeorgiano pues, asegura, ninguno de sus oponentes venía en su mejor momento.

«Es simplemente duro… superó a los grandes, no puedes negarlo… Pero es simplemente horrible cuando ves la pelea contra 'Volk'. Contra Volkanovski, este venía de sufrir un nocaut contra Islam Makhachev... La gente solo se fija en los nombres. No se fijan en el historial... ¿En qué estaba Charles Oliveira, en una racha de una sola victoria?», ha apuntado durante una entrevista con el periodista Shakiel Mahjouri.

Para Holloway, que volverá al octógono este fin de semana ante Dustin Poirier para poner su título simbólico BMF en juego, es importante que los rivales de Topuria vinieran de unos últimos combates no demasiado brillante o incluso con derrotas. Sin embargo, es innegable que establecer una racha de tres nocauts consecutivos contra tres leyendas del deporte y excampeones le otorgan un estatus de superestrella y uno de los mejores de la historia de esas divisiones.