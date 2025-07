Un veterano de la UFC ve a Topuria entre los mejores de la historia: «Está cerca de que lo comparemos con Jon Jones»

Por unanimidad, el olimpo de las artes marciales mixtas (MMA) está compuesto por peleadores como Demetrious Johnson, Anderson Silva o George St-Pierre. Todos ellos liderados, también de forma absoluta, por Jon Jones, considerado como el mejor de la historia. Los logros que ha cosechado el estadounidense están al alcance de muy pocos. Doble campeón, récord de victorias en peleas de campeonato con 16 y luchador más joven en alzarse con el título de la compañía a los 23 años.

A día de hoy, Jon Jones está escalones por encima del resto. Nadie parece capaz de toserle en la conversación del mejor de la historia. Sin embargo, un peleador a emergido con el potencial para, al menos, entrar a la discusión. Se trata de Ilia Topuria, el cual atesora una de las mejores rachas de la hsitoria, habiendo noqueado a tres leyendas de manera consecutiva. También cuenta con el doble campeonato y con previsiones de intentar conseguir la triple corona en algún momento.

De hacerlo, no podríamos decir que ha superado a Jon Jones, pero sí estaría en el camino correcto con logros que nadie había hecho antes. Esto es algo que Matt Brown, ganador de la séptima edición del 'The Ultimate Fighter' considera. «Para mí, Ilia está a punto de que lo comparemos con Jon Jones. Si vence a Arman, o si Islam baja de categoría y le gana... Empezamos a hablar de la grandeza de Jon Jones», comentó en el programa The Fighter vs The Writter.

Lo cierto es que este el único camino por el que Topuria podría llegar a lograrlo. Las MMA han cambiado muchos en los últimos años. Antes, la tendencia era realizar muchas defensas al momento de ser campeón. También se peleaba más a menudo. Hoy en día, es complicado ver carreras de campeones muy longevas. También porque el nivel medio de los competidores, como en cualquier deporte, ha ido subiendo exponencialmente. Otro factor que ha cambiado es el tiempo que se toman los peleadores para subir de categoría.

Hace no mucho, un campeón debía haber derrotado a todos los contendientes de su categoría antes de ascender. Ahora se sube más rápido. Esto provoca dos vías para entrar en las conversaciones de los mejores de la historia. Por un lado, la manera tradicional, consistente en hacer muchas defensas. Otra vía, que Topuria está cruzando, es la de conquistar más de una división con actuaciones legendarias frente a luchadores de renombre. No obstante, todavía queda un arduo camino por recorrer antes de entrar en estos terrenos de leyendas. Más aun con Jon Jones.