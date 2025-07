Max Holloway resta mérito a Ilia Topuria: «Cuando me golpeó, no sentí que pegara fuerte»

El pasado mes de junio, Ilia Topuria escribió su nombre en los libros de historia de las artes marciales mixtas (MMA) al proclamarse campeón del peso ligero de la UFC, lo que suponía la conquista de una segunda categoría de peso, algo que solo nueve atletas habían logrado de manera previa. Además, lo hizo con un espectacular nocaut sobre el brasileño Charles Oliveira, sumando una racha de tres triunfos por la vía del KO.

El pleito que había precedido a la victoria ante Do Bronx fue su primera y única defensa del cinturón del peso pluma de la UFC. Una defensa que ejecutó de manera exitosa ante el hawaiano Max Holloway, a quien logró tumbar, algo que nadie había hecho antes, en el tercer asalto mediante su boxeo técnico. Aunque Holloway no había hablado demasiado acerca de esa derrota, ahora lo ha hecho, pero para restarle mérito a El Matador.

«Cuando estuve ahí, no sentí que este tipo [Ilia] golpeara tan fuerte. Pero debe golpear fuerte... Sin embargo, comparando su golpe, cuando peleé con Justin Gaethje, sentí algunas cosas. Sentí que Gaethje pega muy fuerte y patea fuerte. Cuando Ilia me golpeó, no fue como: 'Madre mía, pega fuerte o algo así'», ha declarado Holloway en una entrevista reciente en 'Stake', avivando el debate de quién es el que más contundencia posee dentro de las 155 libras o los 70,3 kilos.

Con esas manifestaciones, Holloway ha querido poner en valor que Gaethje pegaba más duro que Topuria, pero claro, hay que tener en cuenta que contra el estadounidense Holloway venció y contra Topuria, perdió, por lo que sus palabras pueden ser un tanto tendenciosas. «¡Qué va a decir!», apuntaba algún aficionado hispano.

Lo cierto es que el hawaiano tiene este fin de semana un importante combate ante Dustin Poirier por el cinturón simbólico BMF, que él mismo ostenta, y que una buena victoria le podría poner en posición de terminar obteniendo una revancha ante Topuria, esta vez en el peso ligero.