Islam Makhachev acepta el desafío de Ilia Topuria en la Casa Blanca

El daguestaní, que buscará el título del peso wélter de la UFC en noviembre, ha hablado acerca de su posible combate ante el hispanogeorgiano

Esta sería la pelea más grande de la historia de la UFC, según Joe Rogan

Islam Makhachev e Ilia Topuria
Islam Makhachev e Ilia Topuria UFC
Álvaro Colmenero

Álvaro Colmenero

La carrera hacia la Casa Blanca ha comenzado. Y no hablamos de un asunto político, lo hacemos desde una perspectiva completamente deportiva. La Ultimate Fighting Championship (UFC), la mayor organización de artes marciales mixtas (MMA) del mundo, ya está trabajando en el que será su ... evento más extraordinario a nivel repercusión en la historia de la compañía. Y es que el próximo 14 de enero de 2026, el octágono más famoso del planeta aterrizará en los jardines de la residencia presidencial estadounidense.

