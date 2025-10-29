Islam Makhachev acepta el desafío de Ilia Topuria en la Casa Blanca

La carrera hacia la Casa Blanca ha comenzado. Y no hablamos de un asunto político, lo hacemos desde una perspectiva completamente deportiva. La Ultimate Fighting Championship (UFC), la mayor organización de artes marciales mixtas (MMA) del mundo, ya está trabajando en el que será su ... evento más extraordinario a nivel repercusión en la historia de la compañía. Y es que el próximo 14 de enero de 2026, el octágono más famoso del planeta aterrizará en los jardines de la residencia presidencial estadounidense.

Este movimiento, que le generará una ventana global sin precedentes a la promotora de MMA, será posible gracias al fuerte lazo de amistad que mantienen el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el CEO de la UFC, Dana White. Fue el propio Trump el que le pidió a White que, con motivo del 250 aniversario de la independencia del país, le llevara una velada a su residencia y el directivo de la UFC recogió el guante con la velocidad de un rayo.

Con este escenario, solo falta por ir descubriendo qué superestrellas de la UFC formarán parte de la cartelera que, según el CEO de la promotora, será la más grande de todos los tiempos. Así, algunos de los rostros más potentes ya se han postulado para estar allí presentes. Por un lado, el considerado mejor luchador de la historia, Jon Jones, ha declarado que quiere estar allí presente, que le da igual quién fuera su rival, aunque un posible enfrentamiento ante el brasileño Alex Pereira gana enteros.

El otro protagonista estelar que ha levantado la mano con vehemencia es el hombre más mediático, el irlandés Conor McGregor, que ha pedido ser el combate estelar del evento de la Casa Blanca. Sin embargo, no son los únicos. El hispanogeorgiano Ilia Topuria ha solicitado también su hueco, llegando a retar a los aficionados a que apuesten contra él si será o no el peleador estelar del evento.

Entre los posibles rivales de Topuria, aparecen varios nombres, aunque hay uno que sería, sin duda, el combate más grande: el daguestaní Islam Makhachev. Aunque este último todavía tiene un gran reto por delante esta temporada, pues tratará de desbancar a Jack Della Maddalena como el campeón de peso wélter tras abandonar el ligero, durante una entrevista en ESPN MMA ha aceptado el desafío de Ilia Topuria.

«Él quiere pelear en la Casa Blanca, yo también quiero estar allí. Será una gran pelea para la comunidad de MMA. Si la UFC quiere esta pelea, podemos hacerla. ¿Qué pelea será más grande que ésta?», ha respondido a un periodista de la citada cadena. Eso sí, en caso de que el combate se dé en el peso ligero (70,3 kilos, 155 libras), en lugar del wélter (77,1 kilos, 170 libras), Makhachev asegura que la UFC tendrá que pagar ese sacrificio de recortar tanto peso. «Si tengo que bajar a 155, va a ser difícil. Dana White tendrá que pagar por esto», ha sentenciado el daguestaní.