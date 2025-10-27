El entrenador de Ilia Topuria: «La de Paddy Pimblett es una pelea fácil para nosotros»

Hace ya cuatro meses que Ilia Topuria se proclamó doble campeón del mundo de la UFC, la mayor liga de artes marciales mixtas en el mundo. Lo hizo en Las Vegas, en la International Fight Week, después de noquear en dos minutos y medio ... al brasileño Charles Oliveira. Aquel triunfo sirvió para continuar agrandando su legado, pues en 2024 ya logró conquistar el mundo encima del octágono, al vencer a Alexander Volkanovski en el segundo asalto para abrocharse el cinturón del peso pluma y más tarde defenderlo ante el hawaiano Max Holloway.

Lo cierto es que Topuria tan solo tiene 28 años, por lo que estima que tiene mucho horizonte por recorrer para seguir escribiendo su nombre entre los mejores de la historia de la UFC, pese a que ya ha señalado en alguna ocasión que su idea es retirarse más pronto que tarde. Sea como fuere, ya está encima de la mesa el debate de quién será el próximo 'afortunado' en encerrarse en el octágono con El Matador. Aunque parecía que una opción real podría ser Justin Gaethje, un mensaje publicado en redes sociales por su representante, Ali Abdelaziz, invita a pensar que ha sido descartado.

Noticia Relacionada Ayuso y Topuria se alían para luchar contra el bullying ABC La presidenta de la Comunidad de Madrid y el campeón mundial de la UFC firman un protocolo de colaboración

Es por ello que gana muchos enteros el inglés Paddy Pimblett, con quien Topuria mantiene una rivalidad muy grande, tanto que llegaron a lanzarse varios golpes en un hotel londinense en 2022. Sin duda, es uno de los combates más grandes a nivel mediático que puede programar la UFC y la compañía es consciente de ello. «Sería una muy buena pelea para nosotros, porque Ilia tiene ganas de tenerlo delante y poder atizarle legalmente», cuenta, entre risas, el entrenador de boxeo de Topuria, Javi Climent, a ABC.

Aunque en lo que respecta al plano más puramente deportivo, El Matador parte como claro favorito frente a Paddy Pimblett, es un pleito que todos los aficionados quieren ver, un combate de esos que trascienden fronteras. «De cara al público, es un gran combate, la gente tiene ganas de verla, y nosotros de que ocurra, no por el peleador que es, pero sí por las cosas que ha dicho, es un combate fácil para Ilia», apunta Javi Climent. En cuanto a fecha probable, se estima que enero de 2026 sería un marco temporal necesario, pues la UFC quiere abrir su nuevo contrato televisivo en Estados Unidos con una cartelera muy grande.