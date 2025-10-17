El posible camino de Ilia Topuria para pelear en la Casa Blanca

«¿Quién quiere apostar conmigo a que soy el combate principal en la Casa Blanca?». Con esta contundencia aseguró recientemente Ilia Topuria que apunta a ser uno de los principales protagonistas del histórico evento que prevé realizar la Ultimate Fighting Championship (UFC) en ... los jardines de la residencia presidencial estadounidense el próximo año. La velada tendrá lugar, concretamente, el 14 de junio de 2026, coincidiendo con el ochenta cumpleaños del presidente Donald Trump.

El movimiento de la UFC será inédito, pero lo harán gracias a la fuerte amistad que mantienen desde hace años el CEO de la compañía, Dana White, y el principal mandatario de país, Donald Trump. El evento estará enmarcado dentro de los actos conmemorativos por el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos y, claro, todos los luchadores de la UFC, incluidas sus mayores estrellas, quieren tener protagonismo en esa velada.

Una vez declarada su intención por escrito, entramos a analizar el camino que, probablemente, tenga que recorrer Topuria hasta llegar allí. El punto de partida es que El Matador conquistó el título de peso ligero de la UFC el pasado mes de junio ante Charles Oliveira. Y la mayor promotora de mundo de artes marciales mixtas pretende que ponga cuanto antes su título mundial en juego. De hecho, según ha sabido ABC, su plan es que Topuria forme parte del primer evento numerado de enero. En ese caso, el rival al que tendría que enfrentar sería el mediático Paddy Pimblett, quien tomó la delantera en la negociación.

En caso de que superara ese escollo, podría sentarse en la mesa de negociación en febrero, fecha en la que la UFC comenzará a armar la cartelera de la Casa Blanca. Y ahí se abriría un abanico de posibilidades. Por un lado, estaría la de que, si Islam Makhachev, archirival de Topuria, conquista el título del peso wélter, El Matador pudiera subir a intentar la triple corona ante el daguestaní, una de las hipotéticas peleas más grandes que pudiera hacer la UFC a nivel deportivo.

Por otro lado, asomaría otra posibilidad que a Topuria le motiva desde hace mucho tiempo, pero que en estos momentos parece lejana. Sería un mega combate ante el irlandés Conor McGregor, quien ya ha asegurado que quiere participar del evento en la Casa Blanca. Si no, otra opción pasaría por que la UFC le empujara otra vez a defender su cinturón de peso ligero, y ahí ya habría que establecer quién sería el siguiente contendiente, que pudiera ser Arman Tsarukyan si vence su próximo pleito. Las opciones son muchas, pero Topuria tiene claro que quiere pelear en la residencia presidencial.