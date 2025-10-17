Suscribete a
El posible camino de Ilia Topuria para pelear en la Casa Blanca

El campeón del peso ligero de la UFC ya ha señalado su intención de formar parte del combate estelar de un evento que tendrá lugar el 14 de junio de 2026

Conor McGregor ya tiene fecha de regreso en la UFC

Ilia Topuria conecta una mano sobre Charles Oliveira en su última pelea
Álvaro Colmenero

«¿Quién quiere apostar conmigo a que soy el combate principal en la Casa Blanca?». Con esta contundencia aseguró recientemente Ilia Topuria que apunta a ser uno de los principales protagonistas del histórico evento que prevé realizar la Ultimate Fighting Championship (UFC) en ... los jardines de la residencia presidencial estadounidense el próximo año. La velada tendrá lugar, concretamente, el 14 de junio de 2026, coincidiendo con el ochenta cumpleaños del presidente Donald Trump.

