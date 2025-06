Así ha sido el espectacular KO con el que Ilia Topuria fulminó a Charles Oliveira en el UFC 317

Ilia Topuria lo prometió. Durante toda la previa del combate advirtió que el estilo de Charles Oliveira encajaba a la perfección con el suyo. Señaló que él tarda en noquear a sus rivales lo que tarda en encontrar la distancia, y con Charles Oliveira lo haría rápido. Dicho y hecho. Ilia 'El Matador' Topuria lo volvió a hacer. Pronosticó un KO en el primer asalto y así lo hizo. El hispanogeorgiano dejó tendido al brasileño en la lona, incapaz de incorporarse por si solo.

Pero esta finalización no viene de la nada. El combate empezó con unos buenos intercambios. Como se presuponía, el brasileño fue con todo. Topuria aceptó el desafío y se plantó a intercambiar. En estos primeros choques, Oliveira se cortó la ceja. Rápidamente, el de Sao Paulo buscó la lucha y llegaron a una situación de suelo. Allí, Charles Oliveira era muy peligroso, pero el hispanogeorgiano lo superó con maestría.

Arriba, volvió la superioridad de Ilia Topuria y el final para el brasileño. La distancia estaba medida a la perfección, por lo que la sentencia estaba escrita. La combinación inició con un gran jab al rostro de Oliveira. Este reaccionó intentando lanzar una derecha a El Matador, pero este la evadió haciendo que pasara por debajo de su brazo izquierdo, dejando un hueco perfecto para su mano. La derecha de Topuria, a modo de contra, impactaba en Charles Oliveira.

Con ese puñetazo, la pelea se acabó, pero la combinación no. En un pestañeo ya estaba la izquierda colocada en la mandíbula del brasileño. Dos manos fulminantes desconectaron a Charles Oliveira que se fue dormido a la lona. Pero en este deporte, hasta que el árbitro no te detenga no se para la pelea. Esto hizo que Topuria rematara la faena en el suelo. Así enterró las esperanzas de Charles Oliveira en ser campeón. Por su parte, Ilia Topuria se convirtió en una leyenda de las artes marciales mixtas (MMA) al conquistar dos categorías de peso diferentes.