Ilia Topuria noquea a Charles Oliveira: se proclama campeón del peso ligero y se consagra como la cara de la UFC

«Voy a noquearle en el primer asalto», vaticinaba Ilia Topuria durante la semana de la pelea en conversación con este periódico. Y, por la experiencia en pleitos pasados, El Matador había dictado sentencia. Estaba escrito en piedra. El atleta hispanogeorgiano ha logrado multiplicar su leyenda, al proclamarse campeón mundial del peso ligero de la UFC, tras noquear en el primer asalto a un peleador tan legendario como el brasileño Charles Oliveira, consiguiendo entrar en el selecto grupo de los dobles campeones, algo que solo nueve peleadores han logrado antes en la historia de la mayor liga de artes marciales mixtas (MMA) del mundo.

Topuria tenía clara la estrategia. Si Charles continuaba con su estrategia natural, caería de mamera fulminante. «Oliveira me va a ayudar, porque será él mismo el que me favorezca el rango de pegada». Pero no era creíble. No en alguien con más de 45 combates profesionales. Pero la realidad es que el brasileño lo hizo. Y le salió mal. El combate no llegó ni al ecuador del primer asalto. Pasados los dos minutos de pleito, El Matador conectó un gancho de derecha, para rematar la faena con un croché de izquierda y un par de manos más.

Lo había vuelto a hacer, había doblado su leyenda, esa que rezaba que había nacido para ser «irrepetible». Para demostrarles que estaban equivocados. Las artes marciales mixtas españolas gozan de una salud de hierro, tener a una superestrella es algo que se cuenta con los dedos de una mano, la misma que necesitó Topuria para acabar levando del suelo a su oponente. «Llévate la almohada», le decía entre bravuconadas Topuria, pero el destino ya estaba escrito: 2 minutos y 27 segundos duró un combate que ya tenía un ganador seguro.

«Creo que tenemos una estrella para muchos años. Es una superestrella, tiene una posición muy sólida», apuntaba Dana White, presidente de la UFC, tras la pelea entre el brasileño y el hispanogeorgiano. Y es que Do Bronx, que ostenta el récord de victorias por sumisión de la historia de la UFC, tuvo su momento dentro del combate cuando se tiró, a la desesperada, a por una pierna de El Matador. Ni con esas. No encontró petróleo. Oliveira fue fiel a su estilo, como se esperaba pero no debía hacer, y se encontró con un nocaut tempranero. Se expuso. Y cavó su tumba, inconscientemente. Se apagaron las luces. También las de Charles.

Lo había conseguido, Ilia Topuria se convertía en el campeón del peso ligero de la UFC. El Matador conquistaba su segunda categoría de peso, el décimo en conseguirlo. Fue una hazaña histórica. Pero esto no acaba aquí. Todo parece indicar que su siguiente compromiso está escrito. Paddy Pimblett, su acérrimo rival entró a la jaula y protagonizaron un encontronazo. La historia está servida, solo falta confirmar si el de Liverpool será el siguiente. Pero no es tiempo de pensar en el futuro. Es tiempo de vivir en el presente y celebrar que se ha vuelto a hacer historia. Ilia Topuria ha vuelto a poner a España en lo más alto de las MMA y se convierte en la nueva cara de la compañía.