El compañero de Ilia Topuria rememora su victoria ante Charles Oliveira: «Lo quebró mentalmente»

Se acaban de cumplir dos meses desde que Ilia Topuria noqueara de manera fulminante al brasileño Charles Oliveira en Las Vegas. Aquella victoria le sirvió para continuar agrandando su leyenda dentro de las artes marciales mixtas (MMA) y empujando el nombre de España a lo más alto de la cúspide de la UFC, la mayor organización de esta disciplina. El Matador desconectó a Do Bronx en apenas dos minutos y medio, dejando, otra vez, en shock al panorama internacional, y convirtiéndose en el número uno del ranking libra por libra, esto es, el mejor del mundo.

Ahora, el entrenador de jiu-jitsu brasileño (BJJ) y sparring de Ilia Topuria, Mani Tavanaei, habla en exclusiva con ABC MMA para rememorar aquel épico momento, para el que El Matador había estado tanto tiempo trabajando. La confianza, al parecer, se impregna de manera crónica en todo el equipo. «Sobre el papel, yo veía muy claro el KO. Otros rivales ya le habían sentado a base de golpes a Charles, y sabíamos que Ilia conectaba a todos sus oponentes; estaba al que conectaban siempre y el que siempre ejecutaba golpes que conectaban», recuerda Tavanaei.

Para neutralizar el BJJ de Oliveira, que por los números históricos podemos considerarlo el mejor de toda la UFC, pues ostenta 16 victorias por sumisión dentro de la promotora estadounidense, Topuria tenía un plan, que ejecutó a la perfección. Tanto que llegó a encontrar una posición de crucifijo, una de las situaciones más dominantes dentro del combate sobre la lona. Eso sí, cuando escapó de ahí el brasileño, fue cuando llegó su mayor momento de peligro, que duró más bien poco.

«En la parte del suelo, había que darle el crédito a Charles, porque es un tipo que ataca desde todas las posiciones. Si cae en media guardia por debajo, ataca, si cae en la espalda, ataca. Pero es que el nivel de suelo de Ilia tanto ofensivo como defensivo es buenísimo. Sabía que cuando Ilia lo conectara, se iba a caer tieso, que es lo que pasó», apunta el entrenador de jiu-jitsu brasileño, que ha sido varias veces campeón europeo de esta disciplina.

Lo cierto es que el equipo de Topuria respetaba mucho la peligrosidad del brasileño, aunque eran conscientes de que el hispanogeorgiano tenía todas las herramientas para entrar en su mente durante el pleito. «Charles buscaba muy bien la espalda, pero es muy versátil, era peligroso en todos lados. Pero cuando Charles le agarró la pierna a Ilia, fue de los pocos ratos que estuve tranquilo de verdad, porque sé cómo escapa de las llaves de pierna, sé lo preparado que estaba Ilia. Cuando salió de esa posición, Charles estaba quebrado mentalmente. Si en su mejor arma, se vio tan superado, imagínate cómo tenía que estar», analiza Tavanaei.

La combinación final, con la que Topuria firmó uno de sus mejores nocauts, será ya recordada por todos los aficionados al deporte. Pero además, no fue fruto de una casualidad, había ciencia detrás, incluso pillería. «Lo llamó arriba, lo llamó abajo y cuando vino fue cuando lo desconectó. No hay casualidades, Ilia estaba llamando y llamando y cuando quiso ir se encontró con la mano noqueadora», concluye el compañero de El Matador. Sin duda, uno de los momentos más importantes de la historia de las MMA en España. Y lo mejor está todavía por llegar.