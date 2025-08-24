La crítica de un excampeón de la UFC a Charles Oliveira por volver tres meses después del KO de Ilia Topuria

El pasado 28 de junio, con el despampanante T-Mobile de Las Vegas como telón de fondo, Ilia Topuria marcó el nuevo rumbo del peso ligero de la UFC. El hispanogeorgiano se impuso, con un contundente nocaut, al brasileño Charles Oliveira, quien había llegado a gobernar la categoría unos años atrás. El KO dejó tendido sobre la lona a Oliveira, quien tuvo que acudir a los servicios médicos para hacer un seguimiento protocolario de la desconexión de su cerebro. Hasta aquí, todo 'normal'. Son gajes del oficio del atleta de deportes de combate.

Sin embargo, un anuncio reciente ha causado mucha estupefacción en diferentes miembros que participan, de un modo u otro, de la industria de las artes marciales mixtas. Y es que Charles Oliveira, un peleador muy querido dentro de la UFC, regresará al octágono poco más de tres meses después de ser brutalmente noqueado por Topuria. Habitualmente, los atletas que reciben un duro nocaut esperan unos meses más para volver a la competición.

Así, una leyenda como Daniel Cormier, excampeón del peso semipesado y del pesado, uno de los diez luchadores que han conquistado dos divisiones en la UFC, ha criticado el regreso de Oliveira, que lo hará el próximo 12 de octubre en el evento Fight Night de Río de Janeiro, en Brasil. «Que Charles Oliveira pelee tres meses después de ese nocaut no me parece la mejor decisión», ha apuntado. «Siempre me pregunto por el equipo que lo rodea cuando se toman decisiones así. Es uno de los grandes, y no quiero a vuelva a ocurrir algo tan loco como lo que vimos la última vez», ha añadido.

Lo cierto es que Oliveira, además, ha criticado, a su vez, que muchos grandes nombres que le ofrecieron no quisieron pelear contra él en su país. «Ninguno de ellos vendría aquí a pelear en Brasil... Me ofrecieron nombres y ni siquiera los quisieron. Cuando publiques esto, estos tipos dirán: «¡Cobarde! Yo lo quería, él no». Pero es mentira. Dan Hooker solo habla. Un tipo que dice muchas tonterías en internet pero cuando lo llaman, no va», declaró el brasileño.

A sus 36 años, Oliveira no quería dejar pasar la oportunidad de pelear de nuevo en su tierra, teniendo en cuenta que ya encara la recta final de su carrera profesional al más alto nivel.