Es oficial: Islam Makhachev peleará contra Jack Della Maddalena por el título del peso wélter de la UFC

La fecha del asalto de Islam Makhachev al trono del peso wélter de la UFC ya es oficial. El presidente y CEO de la compañía, Dana White, ha anunciado que el daguestaní se enfrentará al campeón de la división de las 170 libras (77,1 kilogramos), Jack Della Maddalena, el próximo 15 de noviembre en el UFC 322, que tendrá lugar en el emblemático Madison Square Garden de Nueva York. Así, el ruso tendrá la oportunidad de entrar en el selecto grupo de los dobles campeones de la UFC, algo que solo diez atletas han conseguido antes, siendo el último Ilia Topuria (campeón del pluma y del ligero).

Y, hablando de Topuria, ese es el combate que por el momento se le ha escapado a la UFC, probablemente el más grande que se puede hacer en estos momentos. Makhachev decidió abandonar la división del peso ligero para tratar de obtener, precisamente, esta oportunidad. Sea como fuere, el daguestaní ya ha señalado que deja la puerta abierta a que, en el algún momento, Topuria y él tengan que pelear por el número uno del ranking libra por libra.

Este bombazo no ha sido el único anunciado por Dana White. En ese evento también habrá otra pelea de campeonato, en la que la campeona del peso mosca, Valentina Shevchenko, pondrá en liza su cinturón ante la campeona del peso paja, Weili Zhang, que deja su título vacante para que lo disputen Virna Jandiroba y Mackenzie Dern en el UFC 321 de Abu Dabi, a finales de octubre. Por último, el británico y excampeón del wélter Leon Edwards peleará contra el brasileño en ascenso Carlos Prates.

La UFC pone toda la carne en el asador en el evento neoyorquino, una plaza muy importante para la promotora estadounidense. Ahora, solo falta por descubrir quién protagonizará el último evento numerado del año, el UFC 323, que tendrá lugar en el T-Mobile Arena de Las Vegas. Por un lado, la pelea por el cinturón del peso mosca, entre Alexandre Pantoja y Joshua Van, tiene todas las papeletas para estar en esa cartelera, y como combate estelar está por ver si serán Kayla Harrison y Amanda Nunes o Alexander Volkanovski contra Lerone Murphy o Yair Rodríguez.