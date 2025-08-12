Competición adulterada, reparto del dinero, elección caprichosa del partido... los agujeros de sacar la Liga de España

El partido Villarreal-Barcelona de la jornada 17 de la Liga, la última antes del parón navideño, está muy cerca de jugarse en el Hard Rock Stadium de Miami. De ser así, se cumpliría un viejo sueño de Javier Tebas, que lleva desde el ... año 2018 intentando que un partido del campeonato español se dispute en Estados Unidos, como así lo hacen otras competiciones, como la NBA o la NFL.

La Federación Española aprobó en la Junta Directiva celebrada ayer la petición que le cursaron ambos clubes semanas atrás. Barcelona y Villarreal, con la connivencia de LaLiga, que de momento ha decidido no dar explicaciones por orden de Javier Tebas, remitieron sendos emails a la Federación para que votaran en la reunión de ayer elevar a la UEFA la petición de jugar su cruce liguero de la primera vuelta en Miami. Luego, también tiene que dar su aprobación la FIFA, que es la que tiene la última palabra, pero Infantino ya anunció meses atrás que estaba dispuesto a aprobar que partidos de liga se pudieran jugar en otros países. Y así, probablemente, sucederá con el Villarreal-Barcelona, pese a la oposición de Aganzo, vicepresidente de la Federación y presidente de la AFE.

En la reunión de la Junta, el dirigente explicó que los jugadores no habían sido informados de este partido en Estados Unidos y que no podía aprobarse sin su autorización. Una queja que Louzán entiende que debe ser resuelta por los propios clubes implicados, que son los que tienen que, a juicio del presidente de la Federación, dar explicaciones a sus jugadores.

Silencio de los clubes

No hubo más oposición de nadie. Ni en la propia Junta ni, de momento, por parte de ningún club de LaLiga. Nadie ha expresado públicamente su opinión sobre lo que supone disputar un partido del campeonato español fuera de nuestras fronteras, situación que provocaría que el Villarreal jugase 18 partidos como local, y no 19, y que el Barça hiciera de visitante en 18 ocasiones y no en 19. Contexto que, a priori, podría considerarse una adulteración de la competición.

Los únicos en mojarse públicamente fueron FASFE, una organización independiente y sin ánimo de lucro que agrupa a las asociaciones de pequeños accionistas, socios y aficionados de clubes profesionales y populares. FASFE considera que un Villarreal-Barça en Miami «pervierte la Liga y se la roba a su razón de ser, los aficionados», y, además, entiende que «adultera la integridad de la competición».

También manifestó su rechazo Miguel Galán, presidente de Cenafe y azote de la RFEF. Galán anunció ayer en sus redes sociales que interpondría una querella a esta medida si antes no cuenta con el visto bueno del CSD, paso obligado, según 'querellator', en base al artículo 3 del Real Decreto 1835/1991, de 20 de diciembre, sobre Federaciones Deportivas Españolas. Este establece que el Consejo Superior de Deportes debe tutelar, calificar y organizar las actividades y competiciones oficiales de ámbito estatal. Por este motivo, Galán considera que el CSD debe pronunciarse sobre la posible disputa de este partido en Miami.

En todo caso, el encuentro abre un carrusel de preguntas que, a 12 de agosto, no tienen respuesta: ¿Cuánto dinero ganarían Villarreal, Barcelona, LaLiga y Relevent, el encargado de organizar el encuentro en Estados Unidos? ¿Quién ha elegido este partido en concreto, con estos dos rivales y en esa jornada 17? ¿Cómo se compensará a los socios y abonados del equipo local? ¿Por qué la Federación habla en el comunicado de ayer de petición de Barcelona y Villarreal, y no menciona en ningún momento a LaLiga? ¿Puede ahora cualquier club pedir que un partido suyo se juegue fuera de España? Preguntas que, seguramente, tendrá que contestar Tebas más temprano que tarde, aunque de momento haya preferido optar por el silencio.

El que sí va a dar explicaciones será el presidente del Villareal, Fernando Roig, que ofrecerá hoy una rueda de prensa en La Cerámica a las 11.15 horas. El club amarillo está siendo criticado en redes sociales por diversos grupos de aficionados que le recriminan su posición cuando estalló el tema de la Superliga, momento en el mostraron una camiseta con el lema 'gánatelo en el campo', y publicaron un tuit que decía 'por un fútbol de todos'.

De hecho, en el caso del Villarreal, es la segunda vez que acepta formar parte de un partido de Liga fuera de nuestras fronteras. Ya dijo sí también al encuentro contra el Atlético de la temporada 19-20. Fue la segunda ocasión que Tebas intentó llevar la Liga a Estados Unidos. La primera vez fue en el curso 18-19, con un Girona-Barça. En ambas ocasiones se topó con un no rotundo de Rubiales, enfrentado por sistema a la asociación de clubes y sus propuestas (escenario que ha cambiado con la llegada de Louzán, que incluso ha incorporado a Tebas a su junta directiva como uno de sus vicepresidentes) . La tercera vez que lo intentó fue la pasada temporada, con el Barcelona-Atlético, pero la tardía gestión de la petición no le permitió llevar el partido a Miami. A la cuarta, con este Villarreal-Barça de la temporada 25-26, seguramente vaya la vencida y LaLiga se convierta en el primer campeonato de fútbol en jugar un partido fuera de su país. Esta vez sí, el dinero saca de España la Liga.