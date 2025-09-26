El viaje de ida y vuelta de Guille Romo: el fichaje que tumbaron las redes sociales

Las redes sociales han añadido un signo censor a su definición; ahora son capaces de truncar planes deportivos. Se recuerdan experiencias como las de Sergi Guardiola, cuyos tuit contra el FC Barcelona, le hicieron romper el contrato con el filial culé en 2019, o ... hace unas semanas el lateral José Calderón, que no pudo unirse al Nástic de Tarragona tras la unánime reprobación al club tarraconense de sus aficionados después de los insultos del jugador a los catalanes tras una fase de ascenso ante el Barcelona B.

Pero lo de este lunes ha afectado a los banquillos. La llegada de Guille Romo, apalabrada con la Cultural Leonesa pero pendiente de rúbrica, se truncó por la reacción de los aficionados cazurros que hizo recular a la dirección deportiva del club de la Segunda División tras el cese matinal de Raúl Llona. Sólo faltaba una firma que desde las oficinas del club en León impidieron tras los daños colaterales surgidos ante el terremoto social en redes sociales que les desbordó.

Cronológicamente, habría que retroceder a una relación que amaneció ya viciada en el equipo leonés este verano. José Manzanera, cabeza visible de la dirección deportiva, ya se habría planteado el cese del técnico riojano la pasada campaña, pero el ascenso activó la renovación automática de Llona. El inicio de la competición hizo el resto. Tres derrotas consecutivas y un mercado de fichajes que había puesto en duda el propio entrenador hicieron que Manzanera decidiera un cambio de timón en el banco tras el empate de la cuarta jornada ante el Leganés.

Y ahí apareció el nombre de Guillermo Fernández Romo, exentrenador del Cartagena, Ibiza y Racing de Santander, madrileño de 48 años, que ya había acordado con los leoneses asumir el banco tras el partido de la siguiente jornada en Santander ante el Racing, líder de la categoría. Pero la Cultural ganó a domicilio al líder dando la sorpresa y aplazando un reemplazo que llegaría una semana después tras caer ante el Castellón como local.

«Llevaban cuatro semanas hablando», comentan desde el entorno de Guille Romo. «Tenían los DNI para hacer los contratos de él y de sus ayudantes, acordadas cantidades, estaban haciendo la documentación para redactar todo la misma mañana del lunes», añaden. El técnico, que se encontraba en Italia con su familia, regresa de inmediato a España ante la premura impuesta desde los despachos culturalistas para entrenar cuanto antes. Incluso recibe el domingo noche el planning semanal. Regresa a España y, cuando aterriza, recibe la llamada desde el club leonés en el que se le indica que la presión de las redes sociales hace que la dirección deportiva del club se eche atrás y rompa una negociación cerrada.

«Le dicen a Romo que les están dando caña en redes cuando se ha sabido su nombre y que no pueden seguir adelante», aseguran.

Todo surge con la comunicación oficial del cese de Raúl Llona el lunes unos minutos por encima de las 10:00 de la mañana. Un par de horas después una cuenta de Twitch y twitter llevada por periodistas (@lapuentecilla), que siguen la actualidad de la Cultural, filtra el nombre de Romo como «principal candidato para ser el nuevo entrenador» y comienza el incendio.

Sus números en la categoría muestran una realidad que no ilusiona a los aficionados y se empieza a poner en duda la decisión, pendiente de firma, de que el madrileño asuma el banco. Las críticas a la dirección deportiva y al técnico son tan iracundas que, en cuestión de horas, se decide dar marcha atrás con todo encarrilado y buscar un plan B para el banquillo.

Romo se entera de camino a Santander, tras aterrizar, y comunica a su segundo, Néstor Pérez, la decisión. Éste había solicitado la misma mañana excedencia en su trabajo para recalar en la Cultural. «Menos mal que el papeleo fue despacio, porque de no ser así se encuentra en la calle y sin trabajo», explica.

Incluso Romo y su equipo se plantearon denunciar. «Había acuerdo, estaban intercambiado documentos, hasta le había llamado la Consejera Delegada del club para presentarse… en fin, que hay muchas pruebas que certifican que todo estaba para ser firmado. Pero, al final, no quieren líos y quieren olvidarse cuanto antes de un mal sueño», insisten cercanos a ambos.

La decisión final, firmando al histórico Cuco Ziganda deja la gestión de la dirección deportiva en entredicho. El pasado martes iba a comenzar Romo sus entrenamientos con la Cultural, de acuerdo con la planificación que le había enviado Manzanera, y lo hizo por la tarde el navarro finiquitando una gestión que se recordará en tierras leonesas durante mucho tiempo por el peso de la afición en la decisión final por encima de los deseos de Manzanera, muy señalado de ahora en adelante en el panorama del fútbol nacional.