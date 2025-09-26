Suscribete a
Hamás afirma que el plantón a Netanyahu en la ONU muestra el «aislamiento» de Israel

Fútbol

El viaje de ida y vuelta de Guille Romo: el fichaje que tumbaron las redes sociales

La Cultural Leonesa rompe su acuerdo con el entrenador madrileño tras las críticas de los seguidores cazurros por su «mínimo» nivel. El domingo debuta Ziganda en el derbi regional ante el Valladolid

La Cultural logra su sueño y regresa a Segunda División tras ocho años

 

Guille Romo, el entrenador que vio frustrado su fichaje por la Cultural por el ruido de las redes sociales
ÁNGEL GARCÏA

Las redes sociales han añadido un signo censor a su definición; ahora son capaces de truncar planes deportivos. Se recuerdan experiencias como las de Sergi Guardiola, cuyos tuit contra el FC Barcelona, le hicieron romper el contrato con el filial culé en 2019, o ... hace unas semanas el lateral José Calderón, que no pudo unirse al Nástic de Tarragona tras la unánime reprobación al club tarraconense de sus aficionados después de los insultos del jugador a los catalanes tras una fase de ascenso ante el Barcelona B.

