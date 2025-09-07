Pesadilla del Badajoz en el inicio de Liga: derrota sin jugar y amenaza de sanción de pérdida de tres puntos

La Tercera División extremeña ha comenzado este domingo con un partido menos de los programados, el que no han disputado el CD Badajoz y el Azuaga en el Nuevo Vivero porque el club blanquinegro no ha podido inscribir jugadores al figurar en el Listado de Prohibiciones de Registro de FIFA, plataforma en la que aparecen las entidades que arrastran deudas o algún tipo de incumplimiento normativo.

Noticia Relacionada 'Mono' Burgos, de asistente de Simeone a segundo entrenador en la Preferente Jorge Abizanda El argentino, durante años ayudante de Diego Simeone en el Atlético, ficha como segundo del Nuevo Pinto

La prohibición de inscribir jugadores se remonta en el caso del CD Badajoz a finales de mayo, cuando la FIFA incluyó su nombre en el citado listado. Un problema burocrático y no de deudas, según aseguran desde el club, que no se ha resuelto y que ha provocado que el conjunto de la capital pacense no haya podido disputar este domingo su primer partido (programado para las 17.00 horas) en el grupo extremeño de Tercera División al no haber podido dar de alta en la RFEF y en la Federación Extremeña, órganos de los cuales depende directamente la competición, a los futbolistas fichados este verano.

🎙️ Comunicado de jugadores y cuerpo técnico del Club Deportivo Badajoz pic.twitter.com/wK7LdiOMkk — CD Badajoz (@CDBadajoz) September 7, 2025

El Azuaga se ha presentado en el estadio Nuevo Vivero y todo hace indicar que se le dará el partido por ganado por incomparecencia de su rival. El Código disciplinario de la Federación Española de Fútbol recoge la pérdida del encuentro del equipo infractor en caso de incomparecencia, además de la pérdida de tres puntos en la clasificación, declarando vencedor al conjunto contrario por el resultado de tres a cero. Ese será el castigo, salvo sorpresa, que le acarreará al equipo blanquinegro su incomparecencia en el partido del debut en la liga 2025-26 en el grupo extremeño de Tercera división.