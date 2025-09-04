La polémica del VAR 'low cost' en Primera RFEF: numerosas interrupciones, partidos interminables y mucha picaresca

Este viernes comienza la segunda jornada en los dos grupos de Primera Federación, tercera categoría del fútbol español y que esta temporada tiene como novedad la utilización del Football Video Support (FVS), el llamado 'VAR Lowcost', tecnología que se puso ya en funcionamiento el pasado ... fin de semana y cuyo uso ha generado debate y visiones encontradas entre los actores de la división de bronce. Aplausos por el intento de mejorar la competición, pero también han aparecido las críticas.

El 'Football Video Support', al que algunos califican como 'el hermano pobre del VAR', es un sistema pensado para competiciones con menos presupuesto que el que se mueve en las grandes ligas y competiciones nacionales e internacionales. Aprobado por la FIFA en marzo de 2023, aunque ha tenido revisiones posteriores, el protocolo de utilización de este sistema de revisión de imágenes es muy diferente al establecido para los partidos de Primera y Segunda división, y no solo por los menores medios tecnológicos que se instalan en los campos de la categoría de bronce. Aquí son los entrenadores de los equipos los que tienen la potestad, a través de unas tarjetas, de pedir al árbitro la revisión de la jugada. Dos acciones por partido, que se pueden 'recuperar' en caso de que el vídeo arbitraje dé la razón al equipo. Algo parecido al 'Ojo de Halcón' en el Tenis o en la revisión de vídeo que se usa en fútbol sala o el baloncesto. Y solo cuatro supuestos: goles, penaltis, rojas directas y confusiones de identidad.

Como ocurre con el VAR, el uso del Football Video Support (FVS) provocaba en la primera jornada de Primera Federación la anulación de goles, la señalización de penaltis y la expulsión de jugadores tras la revisión de las imágenes por parte de los árbitros en los monitores instalados junto a los banquillos. Pero el uso tecnológico generó otras consecuencias paralelas: partidos interminables, numerosas interrupciones y decisiones que no están exentas de polémica ya que la escasez de cámaras en los campos impiden tener una visión real de si la infracción existe o no.

«Además de todo eso, también ha aparecido la tradicional picaresca española, explica a ABC un dirigente de un club de Primera Federación. Hubo entrenadores que iban ganando y como no habían utilizado las tarjetas a lo largo del partido aprovecharon cualquier acción jugada polémica en los últimos minutos para pedir la revisión de imágenes con el objetivo de cortar el ritmo a los rivales cuando ya estaban volcados buscando el empate».

«A lo largo de la temporada me temo que va a ver más de un problema en ese sentido, la picaresca existe y el protocolo de uso del FVS permite pedir la revisión de imágenes en cualquier minuto de los encuentros siempre que se pida dentro de los cuatro supuestos establecidos», explica a este periódico un técnico de la categoría que, sin embargo, aplaude el uso de la tecnología en la Primera RFEF.

Jugadores de la división de bronce también muestran a ABC sus dudas sobre la formación recibida por los colegiados antes del comienzo del uso del 'VAR lowcost'. «O el error es muy, muy gordo, o yo veo difícil que un árbitro reconozca que se ha equivocado. Tengo dudas de si la tecnología va a ayudar o va a haber más líos y polémicas». Una incógnita que se irá despejando con el paso de las jornadas.

En la mayoría de los partidos de la Primera jornada los partidos se hicieron 'eternos' porque los árbitros tienen que añadir en la prolongación el tiempo empleado en la revisión de todas las jugadas de gol, como establece el protocolo. El técnico visitante, Javi Vázquez, lo aclaraba en rueda de prensa: «Contemplamos que Kaptoum estaba a menos de un metro de la barrera» Por lo tanto, el árbitro revisó la acción en primera instancia porque está obligado a hacerlo en todos los goles, y lo hizo una segunda vez a petición del preparador del conjunto andaluz.