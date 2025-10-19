Suscribete a
ABC Premium

fútbol

Troleo a la censura de Tebas: los jugadores de Celta y Real Sociedad hacen una protesta sorpresa

liga | jornada 9

Los futbolistas pararon, como todos, tras el pitido inicial y repitieron la reivindicación a los 40 segundos

Oviedo-Espanyol: LaLiga oculta la protesta de los jugadores por el partido en Miami

Parón inicial durante el Celta-Real Sociedad
Parón inicial durante el Celta-Real Sociedad RRSS

A. L. Menéndez

Los jugadores del Celta y la Real Sociedad fueron un paso más allá este domingo en la protesta contra la disputa en Miami del partido de Liga Villarreal-Barcelona acordada por la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) de acurdo con los capitanes de los 20 ... equipos de Primera.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app