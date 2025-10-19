Troleo a la censura de Tebas: los jugadores de Celta y Real Sociedad hacen una protesta sorpresa

Los jugadores del Celta y la Real Sociedad fueron un paso más allá este domingo en la protesta contra la disputa en Miami del partido de Liga Villarreal-Barcelona acordada por la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) de acurdo con los capitanes de los 20 ... equipos de Primera.

Como acto de oposición a dicho encuentro fuera de España, los jugadores decidieron que pararían durante 15 segundos una vez que el árbitro de cada uno de los encuentros de las novena jornada que se juega este fin de semana decretase el comienzo de los mismos.

❌ Lo que @LaLiga 𝗡𝗢 quiere que se vea.



👉🏻 La 𝗣𝗥𝗢𝗧𝗘𝗦𝗧𝗔 en el Celta - Real Sociedad 𝗘𝗡 𝗖𝗢𝗡𝗧𝗥𝗔 del Villarreal - Barça en Miami.



😡 Balaídos grita: 𝗧𝗘𝗕𝗔𝗦 𝗩𝗔𝗜𝗧𝗘 𝗫𝗔!



pic.twitter.com/owPEToqOJS — Tenías Que Haber Tirado (@TQHTPodcast) October 19, 2025

LaLiga ha respondido a dicha reivindicación censurando las imágenes explícitas de las protestas en todas y cada una de las emisiones televisivas de los partidos. Hacen una toma general, exterior o áerea, y la adornan con el lema «Compromiso por la paz» sobreimpresionado. Evidentemente, los jugadores del Celta y la Real Sociedad conocían esta circunstancia, así que acordaron una treta para regatear la maniobra del organismo que preside Javier Tebas y hacer llegar su demanda a los televidentes.

Célticos y donostiarras realizaron el parón previsto y preceptivo. Sacó de centro el conjunto local y durante 15 segundos ningunos de los 22 contendientes se movió. A partir de ahí, el juego se desarrolló con normalidad hasta que llegó el primer saque de banda a favor del conjunto vasco.

El reloj marcaba 40 segundos de partido, la Real puso el balón en juego... y de pronto los futbolistas de ambos equipos se quedaron parados de nuevo. Tras la sorpresa inicial, el realizador de la transmisión se dio cuenta de lo que sucedía y ordenó enfocar al banquillo del Celta. Fue tarde. Ya han quedado grabadas para siempre las imágenes de la fugaz e inesperada segunda protesta. ¿Habrá trucos similares para burlar a la censura en los partidos que quedan para completar la jornada?