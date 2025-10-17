Suscribete a
Oviedo-Espanyol: LaLiga oculta la protesta de los jugadores por el partido en Miami

Las cámaras de Movistar + mostraron una vista aérea e imágenes de los entrenadores durante los 15 segundos que duró la protesta de los jugadores

Los futbolistas harán un paro simbólico de 15 segundos en todos los partidos

Imagen aérea del Carlos Tartiere durante la protesta
Imagen aérea del Carlos Tartiere durante la protesta M+
Javier Asprón

Hubo plante de los jugadores en el Oviedo-Espanyol, pero no se vio en televisión. Tampoco se habló de él. El primer partido de la novena jornada sirvió de avanzadilla a la protesta general que se vivirá en todos los campos de Primera, en donde ... los futbolistar pararán 15 segundos al inicio de cada partido para reivindicar la falta de información y transparencia de La Liga en el proyecto de llevar el Villarreal-Barça a Miami el próximo 20 de diciembre.

