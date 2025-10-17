Oviedo-Espanyol: LaLiga oculta la protesta de los jugadores por el partido en Miami

Hubo plante de los jugadores en el Oviedo-Espanyol, pero no se vio en televisión. Tampoco se habló de él. El primer partido de la novena jornada sirvió de avanzadilla a la protesta general que se vivirá en todos los campos de Primera, en donde ... los futbolistar pararán 15 segundos al inicio de cada partido para reivindicar la falta de información y transparencia de La Liga en el proyecto de llevar el Villarreal-Barça a Miami el próximo 20 de diciembre.

Así ocurrió en el Carlos Tartiere, pero solo se enteraron los aficionados que acudieron al coliseo carbayón. Los que vieron el inicio del partido por televisión no fueron conscientes. Justo antes del pitido inicial, la imagen se fue a la cámara áerea del exterior del estadio. Después, pasó a enfocar a ambos entrenadores. Primero, Luis Carrión, que se estrenaba en el banquillo local. Después, Manolo González. Tampoco los comentaristas hicieron referencia a lo que estaba sucediendo en el campo.

Cuando pasaron los 15 segundos y comenzó la acción, la imagen de televisión recuperó lo que ocurría en el terreno de juego.

Diez minutos más tarde, llegó la primera referencia de los comentaristas al parón producido en los primeros instantes del duelo.

Todos los capitanes alcanzaron este viernes el acuerdo de realizar el paro. Reclaman más información a La Liga ante un proyecto que rechazan. La AFE anunció este viernes que los jugadores de Villarreal y Barcelona quedan exentos de la protesta, aunque comparten el sentir de sus compañeros, «para evitar que la acción de protesta pudiera interpretarse como una posible medida contra ningún club».