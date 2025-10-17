Flick, sobre el partido en Miami: «Ni yo ni los jugadores estamos contentos»

Ha reconocido no estar «contento»: «Creo que todo el mundo lo puede entender. Los jugadores no están contentos. Yo tampoco, pero aquí hablamos de LaLiga. Ha decidido que se jugará este partido, y lo jugaremos». Estas declaraciones, recogidas por Ep, coinciden más o menos en el tiempo con otras de Tebas, gustoso, como siempre, de discursar ante los micrófonos.
En otro orden de ideas, Flick ha querido repasar algunas de las claves para su equipo retomar la senda de la victoria: «Hemos revisado los partidos anteriores. Tenemos que dar el cien por cien siempre, en cada situación de defensa y en cada posesión de balón. Debemos cambiar y mejorar la actitud en el terreno de juego. No vale con pensar en que el año pasado ganamos tres títulos, no, con eso no basta. Estamos en una nueva temporada. Todavía no hemos hecho nada».
Su Barça acusa muchas bajas para su duelo contra el Girona: «Quizás no todos los jugadores están como nos gustaría que estuvieran, pero no importa. Tenemos suficientes jugadores y esta es una muy buena ocasión para los más jóvenes o para otros que quizás no hayan disputado tantos minutos como hubieran querido. No me preocupa».
Por último, ha calificado los rumores sobre Lamine Yamal como «basura». Solo le importa que «trabaje bien» en los entrenamientos, como hace: «Lo más importante es que cuando él esté entrenando, trabaje duro. Que demuestre la actitud que yo busco. La actitud que demuestra. Qué hacer cuando tiene uno, dos o tres días libres es su decisión, su vida privada. Yo ahí no me meto».
