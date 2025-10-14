Suscribete a
ABC Premium

españa 4 - BULGARIA 0

La selección es incontestable

España barre a Bulgaria con dos goles de Merino, tiene casi el billete para el Mundial e iguala su récord invicta

Resultados y clasificación para el Mundial 2026

El negocio paralelo: 21 patrocinadores y demanda de sedes por acoger a la selección 

Pedri golpea el balón
Pedri golpea el balón EP
José Carlos Carabias

José Carlos Carabias

Valladolid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La selección es incontestable, dueña de un destino efervescente que ilusiona al personal. Sin cinco descartados por lesión o minidolencia, con nombres nuevos, sin los lesionados de origen, España provoca satisfacciones. Barre a Bulgaria con dos goles de Merino, deja casi sentenciado el ... billete al Mundial e iguala el récord de la mejor selección invicta, la de Iniesta y demás (29 partidos).

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app