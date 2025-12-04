Extremadura - Sevilla, en directo: última hora del partido de la Copa del Rey hoy en vivo
Sigue en Orgullodenervion.com el choque correspondiente a la segunda eliminatoria de la Copa del Rey, el encuentro con los mejores comentarios de nuestros redactores y el pospartido con todas las declaraciones de los protagonistas
Sevilla FC: Una Copa para curar las heridas... y homenajear a Reyes
Dónde ver Extremadura - Sevilla: canal de TV y streaming online del partido de la Copa del Rey 2025-2026
El derbi, de ingrato recuerdo en clave sevillista, ya pasó y la competición continúa. Y para seguir avanzando en la Copa del Rey debe luchar este jueves el Sevilla FC en su visita al Estadio Francisco de la Hera, en ... Almendralejo, que se llenará con el apoyo de más de 4.000 sevillistas y donde aguarda el CD Extremadura, que fue fundado en 2022 y es el quinto clasificado del Grupo 4 de la Segunda RFEF. Del arbitraje de este choque en tierras extremeñas se encargará Alberola Rojas.
No debe fiarse un pelo el Sevilla, pese a las tres categorías de diferencia entre ambos equipos, porque acude a esta cita con cinco bajas, porque no anda en buen momento y porque su rival, que tampoco anda fino en su liga, fue capaz de eliminar a la UD Las Palmas en la primera eliminatoria (3-1). En esa primera ronda, como se recordará, el conjunto blanquirrojo se deshizo del Toledo por 1-4.
A esta cita en Almendralejo, que se disputa a tres días de su importante compromiso en Mestalla, se presenta la escuadra nervionense sin Nianzou, Suazo, Marcao, Vargas ni Januzaj, autor de un doblete en El Salto del Caballo. Un total de 24 hombres conforman la citación, de nuevo con Miguel Sierra entre los expedicionarios. Dada la carestía de efectivos en zona de ataque, Almeyda tendrá que emplear esta noche a potenciales titulares en Valencia.
Al Sevilla y el Extremadura los une el recuerdo de José Antonio Reyes, ya que la desaparecida Extremadura UD, en Segunda, fue el último equipo del malogrado canterano sevillista. Seguro que esta noche se honrará su memoria. El conjunto azulgrana, con 22 puntos en su grupo, recientemente se ha hecho con los servicios del defensa Rober Correa.
El CD Extremadura - Sevilla FC de la segunda ronda de la Copa del Rey será ofrecido en directo por Movistar Plus (dial 7); por Movistar TV LaLiga 4 (dial 168 en Movistar y 271 en Orange); y por LaLiga TV BAR (dial 300) en los establecimientos.
A qué hora es el Extremadura - Sevilla: fecha, día, horario, estadio y dónde se juega
El CD Extremadura - Sevilla FC de la Copa del Rey se juega este jueves, 4 de diciembre, a las 21.00 horas en el Estadio Francisco de la Hera.
Cómo seguir el Extremadura - Sevilla
El encuentro entre azulgranas y sevillistas se puede seguir por dos vías online. En primer lugar, desde Orgullodenervion.com, donde contaremos el partido en directo y minuto a minuto. También a través de ABC de Sevilla. En ambas webs, aparte del transcurrir del choque, se podrán leer estadísticas, comentarios, crónicas, resúmenes, vídeos y todo lo relacionado con este partido de la Copa del Rey 2025-2026.
¡¡¡Buenas tardes!!!
Comenzamos con el directo de @Orgullo_Nervion del partido que van a disputar el CD Extremadura y el Sevilla FC correspondiente a la 2ª ronda de la Copa del Rey. Haremos un repaso de las noticias de última hora de ambos equipos, os ofreceremos las alineaciones, el encuentro con los mejores comentarios de nuestros redactores y el pospartido con todas las declaraciones de los protagonistas.
