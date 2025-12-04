Extremadura - Sevilla, en directo: última hora del partido de la Copa del Rey hoy en vivo

El derbi, de ingrato recuerdo en clave sevillista, ya pasó y la competición continúa. Y para seguir avanzando en la Copa del Rey debe luchar este jueves el Sevilla FC en su visita al Estadio Francisco de la Hera, en ... Almendralejo, que se llenará con el apoyo de más de 4.000 sevillistas y donde aguarda el CD Extremadura, que fue fundado en 2022 y es el quinto clasificado del Grupo 4 de la Segunda RFEF. Del arbitraje de este choque en tierras extremeñas se encargará Alberola Rojas.

No debe fiarse un pelo el Sevilla, pese a las tres categorías de diferencia entre ambos equipos, porque acude a esta cita con cinco bajas, porque no anda en buen momento y porque su rival, que tampoco anda fino en su liga, fue capaz de eliminar a la UD Las Palmas en la primera eliminatoria (3-1). En esa primera ronda, como se recordará, el conjunto blanquirrojo se deshizo del Toledo por 1-4.

Un Sevilla con cinco bajas

A esta cita en Almendralejo, que se disputa a tres días de su importante compromiso en Mestalla, se presenta la escuadra nervionense sin Nianzou, Suazo, Marcao, Vargas ni Januzaj, autor de un doblete en El Salto del Caballo. Un total de 24 hombres conforman la citación, de nuevo con Miguel Sierra entre los expedicionarios. Dada la carestía de efectivos en zona de ataque, Almeyda tendrá que emplear esta noche a potenciales titulares en Valencia.

Al Sevilla y el Extremadura los une el recuerdo de José Antonio Reyes, ya que la desaparecida Extremadura UD, en Segunda, fue el último equipo del malogrado canterano sevillista. Seguro que esta noche se honrará su memoria. El conjunto azulgrana, con 22 puntos en su grupo, recientemente se ha hecho con los servicios del defensa Rober Correa.