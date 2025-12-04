Suscríbete a
CD Extremadura
0
0
Sevilla
Sevilla

Copa del Rey. Ronda eliminatoria. Jornada 4 Jueves 04/12 21:00h. Canal Movistar LaLiga

Extremadura - Sevilla, en directo: última hora del partido de la Copa del Rey hoy en vivo

COPA DEL REY

Sigue en Orgullodenervion.com el choque correspondiente a la segunda eliminatoria de la Copa del Rey, el encuentro con los mejores comentarios de nuestros redactores y el pospartido con todas las declaraciones de los protagonistas

Sevilla FC: Una Copa para curar las heridas... y homenajear a Reyes

Dónde ver Extremadura - Sevilla: canal de TV y streaming online del partido de la Copa del Rey 2025-2026

Sergio A. Ávila

Sergio A. Ávila

El derbi, de ingrato recuerdo en clave sevillista, ya pasó y la competición continúa. Y para seguir avanzando en la Copa del Rey debe luchar este jueves el Sevilla FC en su visita al Estadio Francisco de la Hera, en ... Almendralejo, que se llenará con el apoyo de más de 4.000 sevillistas y donde aguarda el CD Extremadura, que fue fundado en 2022 y es el quinto clasificado del Grupo 4 de la Segunda RFEF. Del arbitraje de este choque en tierras extremeñas se encargará Alberola Rojas.

16:15

Extremadura - Sevilla: en qué canal lo televisan y plataformas de streaming

El CD Extremadura - Sevilla FC de la segunda ronda de la Copa del Rey será ofrecido en directo por Movistar Plus (dial 7); por Movistar TV LaLiga 4 (dial 168 en Movistar y 271 en Orange); y por LaLiga TV BAR (dial 300) en los establecimientos.

A qué hora es el Extremadura - Sevilla: fecha, día, horario, estadio y dónde se juega

El CD Extremadura - Sevilla FC de la Copa del Rey se juega este jueves, 4 de diciembre, a las 21.00 horas en el Estadio Francisco de la Hera.

Cómo seguir el Extremadura - Sevilla

El encuentro entre azulgranas y sevillistas se puede seguir por dos vías online. En primer lugar, desde Orgullodenervion.com, donde contaremos el partido en directo y minuto a minuto. También a través de ABC de Sevilla. En ambas webs, aparte del transcurrir del choque, se podrán leer estadísticas, comentarios, crónicas, resúmenes, vídeos y todo lo relacionado con este partido de la Copa del Rey 2025-2026.

16:00

¡¡¡Buenas tardes!!!

Comenzamos con el directo de @Orgullo_Nervion del partido que van a disputar el CD Extremadura y el Sevilla FC correspondiente a la 2ª ronda de la Copa del Rey. Haremos un repaso de las noticias de última hora de ambos equipos, os ofreceremos las alineaciones, el encuentro con los mejores comentarios de nuestros redactores y el pospartido con todas las declaraciones de los protagonistas.

