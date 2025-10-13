De la Fuente: «¿Lesiones? La selección es una jornada más de Liga; no entiendo que se carguen las tintas»

Hace peor tiempo en Las Rozas (Madrid) que en Valladolid, la capital de Castilla y León donde esta martes la selección dirime su cuarto partido de clasificación para el Mundial 2026 (20.45 h, La 1) en busca de su cuarta victoria que lo dejaría ... virtualmente aunque no matemáticamente clasificado para la cita en Estados Unidos, México y Canadá.

Después de unos días intensos por la desconvocatoria de cinco jugadores, tocados o semilesionados, tres del Barcelona, Luis de la Fuente afronta la cita con expectación y ganas. Así lo mostró en rueda de prensa.

Cinco desconvocados por lesión. «Hacemos las cosas no de ahora ni por esta convocatoria, cuidamos al máximo la salud de los jugadores. Ahora se han producido situaciones particulares que nos indicaban que debían dejar la selección. Es un hecho normal. En la Liga se lesionan los futbolistas, la selección es una jornada más de Liga. No entiendo que se carguen las tintas en la selección, cuando debería ser un orgullo estar aquí. Priorizamos la salud del jugador».

¿Algún jugador se puede borrar? «Para nada, no hay más que ver reacción de futbolistas o clubes cuando no citamos a los jugadores. El salto cualitativo pasa por estar en la selección, su valor se multiplica. Todos quieren venir. Sabemos que hay molestias controlables y recuperables y otras no. Ante una duda, siempre prima la salud del futbolista».

Ferran, la última baja. «No hay lesión, sino una molestia. No se sentía al cien por cien y se ha decidido que descansara. Puede que el miércoles esté perfectamente, pero para el martes no lo estaba».

Igualar el récord de la selección, 29 partidos sin derrota. «Somos selecciones diferentes en tiempos diferentes (la que ganó el Mundial 2010), nunca he hablado de lo que significa la victoria, lo importante es clasificarnos para el Mundial. Hay que seguir en esta dinámica y mejorando».

El partido ante Bulgaria. «Siempre tratamos de sacar el equipo más competitivo, no hacemos regalos, no hay una selección de compromiso, ponemos lo mejor que tenemos, todos se lo ganan, queremos seguir ganando y casi casi dejar cerrada la clasificación para el Mundial».

El sentimiento hacia la selección. «Espero un ambiente excepcional en Zorrilla. Por supuesto he notado un crecimiento en el sentimiento hacia la selección. Es como cuando ves embarazadas si tienes a la mujer embarazada. Solo veo camisetas rojas. Espíritu de selección se ha recuperado y engancha».

¿Samu o Borja por Ferran? «Si tiro el papelito y lo cojo, acierto. Tengo olfato para esto, intuición. Será el más conveniente para el partido. Pero también está Oyarzabal, que reconocerle todo lo que hace en la selección».

¿Samu? «Es muy joven y está en proceso de formación, su rendimiento es muy bueno, pero es muy difícil hacerse un hueco en la selección, porque hay otros muy nuevos. Siempre está preparado».

Robin Le Normand valoró su aportación como pieza clave para De la Fuente: «Me siento muy bien en el Atlético y en la selección. Con mucha confianza. Tuve una lesión importante en el Atlético, y ahora juego mucho, agradezco la confianza del míster. En la selección también cuento con una gran confianza también, se trata de disfrutar del trabajo. Ojalá ganemos mañana para seguir en esa dinámica. Hay una generación increíble y es lujo compartir vestuario».